Danh tính tài xế lái ô tô húc ngã mô tô đặc chủng của CSGT rồi bỏ trốn

Ngày 29/11, Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Tây Ninh cung cấp thông tin mới liên quan vụ việc tài xế xe bán tải liều lĩnh húc ngã mô tô đặc chủng của CSGT rồi bỏ trốn. Theo đó, toàn bộ hồ sơ về hành vi sử dụng biển số giả và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe đã được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào sáng ngày 23/11, Nguyễn Võ Hoài Nhớ (20 tuổi, trú tại Tây Ninh) đã gọi điện rủ Châu Minh Chí (24 tuổi) đi chơi tại xã Bình Thành. Thời điểm đó, Chí đang ở TP.HCM và điều khiển xe bán tải BKS 60C-736.65 (xe thuê) đến đón Nhớ. Do cảm thấy mệt mỏi, Chí đã giao xe cho Nhớ lái, còn mình ngồi ở ghế phụ.

Trước khi khởi hành, Nhớ đã gắn hai biển số ô tô giả 63C-376.32 mua trên TikTok đè lên biển số thật để tránh bị phạt nguội.

Hình ảnh tài xế lái ô tô bán tải lao thẳng vào mô tô CSGT rồi bỏ trốn. (Ảnh cắt từ clip)

Khoảng 8h30, đối tượng Nhớ bị Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT phát hiện vi phạm tốc độ và ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ, Nhớ đã tăng tốc bỏ chạy.

Trung tá Trịnh Đình Khoăn sử dụng mô tô đặc chủng để truy đuổi. Trong quá trình truy đuổi, khi Nhớ quay đầu xe, Trung tá Khoăn vượt lên chặn đầu nhưng Nhớ vẫn liều lĩnh đánh lái, khiến xe bán tải va chạm, làm mô tô đặc chủng ngã xuống đường.

Không dừng lại ở đó, Nhớ tiếp tục hành động nguy hiểm bằng cách lái xe cán qua bánh của mô tô trước khi nhanh chóng bỏ trốn. Sau đó, Nhớ và Chí đã vứt biển số giả vào bụi rậm rồi rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Võ Hoài Nhớ tại cơ quan công an. (Ảnh: AH)

Phòng CSGT tỉnh Tây Ninh xác định hành vi của Nhớ có dấu hiệu của nhiều vi phạm nghiêm trọng, bao gồm: Sử dụng biển số giả; không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT; điều khiển xe gây va chạm với phương tiện công vụ và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự Nguyễn Võ Hoài Nhớ, đồng thời đang xác minh để khởi tố vụ án và khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ.