Danh tính nam ca sĩ 'nướng' hơn 4 triệu USD trong sòng bạc tại khách sạn Pullman

(VTC News) -

Trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội (King Club, ở tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội), VKSND Tối cao truy tố 142 bị can.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị can trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Trong đó, Kim In Sung (Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty HS) thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ số tiền các bị can đánh bạc.

Trong số các "con bạc", phần lớn là doanh nhân, người kinh doanh tự do, có bị can là ca sĩ, cán bộ, công chức, lãnh đạo địa phương.

Bị can Nguyễn Thế Vũ và Vũ Ngọc Hà chi hàng triệu USD để đánh bạc. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, bị can Nguyễn Thế Vũ (trong lại lịch nhân thân nêu nghề nghiệp ca sĩ). Ca sĩ Thế Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5 đến năm 1995 thì ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do.

Ngày 25/1/2023, bị can Vũ mở thẻ với tên “MR TROY". Từ ngày 4/2/2024 – 22/6/2024, bị can có 116 lần đánh bạc hình thức chơi Slot, Baccarat, tổng số tiền đánh bạc là 4,3 triệu USD. Lần ca sĩ Thế Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỷ đồng), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (tương đương gần 2 tỷ đồng).

Nam ca sĩ bị bắt vì tội đánh bạc từ tháng 6/2024, đến tháng 11 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong quá trình điều tra và truy tố, bị can Nguyễn Thế Vũ được ghi nhận có nhiều thành tích trong công tác, có người thân là người có công với cách mạng; đã từng tham gia quân ngũ, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, có bệnh tật, ốm đau nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Một "con bạc" khác bị truy tố trong vụ án là Vũ Ngọc Hà. Trong lai lịch nhân thân nêu nghề nghiệp của bị can là ca sĩ. Bị can sinh năm 1971 tại TP.HCM.

Theo cáo trạng, bị can Hà lập tài khoản tên "MR BARET" và đánh bạc hình thức chơi Slot, Roulette. Ngày 18/5/2024, bị can đánh bạc 1 lần với số tiền hơn 2,6 nghìn USD (tương đương hơn 65 triệu đồng).

Bị can Vũ Ngọc Hà cũng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ do tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.