Danh tính 7 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất ở Lào Cai

(VTC News) -

Cập nhật lũ quét, sạt lở tại Lào Cai.

Trong cơn mưa lớn vào rạng sáng ngày 9/9, tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù, huyện Bát Xát xảy ra vụ sạt lở đất khiến 7 người bị mất tích.

Nhiều ngôi nhà Lào Cai bị đất đá vùi lấp (Ảnh: Truyền hình Lào Cai)

Các nạn nhân bị mất tích thuộc 4 hộ dân tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù, gồm: Sùng A Phình, Sùng Thị Pia, Vàng Thị Sì, Sùng Thị Minh Phụng, Sùng A Tủa, Sùng Thị Lỳ, Sùng A Cấu.

Ngoài ra, trong sáng nay, tại xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát có một nạn nhân bị mất tích do sạt lở đất là ông Lý A Giấy - Trưởng thôn Trung Hồ. Được biết, ông Giấy đang tham gia hỗ trợ người dân di chuyển khỏi khu vực nguy cơ sạt lở thì bất ngờ bị đất, đá sạt lở vùi lấp, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Tại xã Dền Sáng, huyện Bát Xát có 1 người bị thương do bị trôi suối là Phùng Láo Lở (SN 1996, công dân xã Nậm Chạc), Hiện anh Sùng Láo Lở đã được đưa đến trạm y tế xã để xử lý vết thương.

Tại thôn Nậm Kha 2, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, khoảng 4h sáng nay, lũ ống trên khe suối đã tràn vào làm sập nhà, khiến anh Đặng Văn Sơn (SN 2001, người địa phương) tử vong.

Lực lượng chức năng 'chạy đua' với sạt lở để cứu dân.

Đến 7h sáng nay, tại huyện Bắc Hà ghi nhận 15 hộ bị đất, đá sạt vào gây thiệt hại lớn về nhà ở, trong đó: Bảo Nhai 1 hộ; Thải Giàng phố 2 hộ; Bản Liền 2 hộ; Nậm Khánh 1 hộ; Cốc Lầu 1 hộ; Nậm lúc 8 hộ.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, lúc 9h15 ngày 9/9, sông Hồng tại TP Lào Cai và xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên), sông Chảy tại huyện Bảo Yên, suối Nghĩa Đô tại xã Vĩnh Yên (huyện Bảo Yên), suối Nhù tại Văn Bàn đang diễn biến phức tạp.

Trong 12h qua, lũ trên sông Hồng tại Bảo Hà, Lào Cai, sông Chảy tại Bảo Yên, suối Nghĩa Đô tại Vĩnh Yên tiếp tục lên nhanh do ảnh hưởng của mưa lớn trên lưu vực kết hợp với điều tiết xả lũ của các hồ chứa phía thượng nguồn.

Dự báo lũ trên các sông, suối tiếp tục lên nhanh.

Ngày 9/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cao đã ra Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn và ban hành công điện về tập trung các biện pháp phòng, chống và khắc phục thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra.

Theo báo cáo nhanh, do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), từ đêm ngày 7 đến ngày 8/9 trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to trên diện rộng gây ngập úng, sạt lở, lũ quét đã đã làm chết 6 người, 9 người bị thương do sạt lở, 50 nhà ở bị ảnh hưởng, thiệt hại (Sa Pa 19 nhà, Bảo Thắng 13, Văn Bàn 18 nhà).