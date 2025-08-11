Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 19/7 đến 25/7

(VTC News) -

Từ ngày 19/7 đến 25/7, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 38 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Gia đình ông Khoàng Văn Dụng trong bài viết “Cha mẹ già yếu chăm con gái nằm liệt suốt 12 năm trên rẻo cao Điện Biên”

- Gia đình bé Phạm Thị Mai Linh trong bài viết “Bé gái 13 tuổi mắc ung thư xương cầu xin giữ lại chân để được đi học”

- Gia đình anh Phùng Thừa Chu trong bài viết “Người đàn ông gặp nạn sau cú ngã từ mái nhà, cả gia đình rơi vào bế tắc”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 19/7 đến 25/7 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.