Danh sách 432 xe bị phạt nguội ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, 432 xe vi phạm các lỗi chủ yếu như: Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, vượt tốc độ, lấn vạch, rẽ sai quy định và dừng xe nơi cấm.

Cụ thể, 91 ô tô bị phát hiện vượt đèn đỏ, 22 xe rẽ trái nơi cấm, 63 trường hợp không tuân thủ vạch kẻ đường, 153 tài xế chạy quá tốc độ, 6 xe dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt và 2 xe quay đầu xe tại phần đường dành cho người đi bộ.

Đối với xe mô tô có 40 xe không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, 48 xe chạy quá tốc độ quy định và 3 người không đội mũ bảo hiểm.

Ô tô vượt đèn đỏ. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Danh sách vi phạm cụ thể như sau:

Ô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông:99E-014.86; 99A-532.73; 99D-018.05; 99LD-031.66; 99H-062.94; 88A-316.13; 35A-094.50; 99A-174.99; 99A-481.21; 99A-582.52; 99A-510.77; 98A-083.93; 99A-280.01; 30E-238.09; 99A-499.17; 99A-123.44; 30G-291.84; 88A-067.84; 99A-252.76; 99A-494.91; 99A-459.83; 99A-468.33; 20A-664.69; 98C-272.85; 99A-128.15; 99A-621.35; 98A-520.76; 99A-437.68; 99LD-010.97; 29H-574.36; 20A-909.29; 19A-541.20; 98A-837.21; 99A-702.78; 99B-098.24; 98A-260.39; 99A-446.16; 98A-717.18; 30L-093.17; 29E-330.14; 99A-180.88; 15H-141.61; 99A-843.05; 17A-283.98; 98H-059.09; 30M-068.51; 30T-2006; 20A-390.40; 19A-427.32; 30G-794.42; 99A-812.03; 34A-184.15; 88F-003.81; 30H-229.76; 30K-773.45; 99A-719.12. 98A-30080; 98C-27198; 98A-68181; 99A-15059; 30M-44943; 98A-08425; 34A-_31363; 98D-01706; 98A-22285; 98A-42872; 98B-13387; 98A-70765; 12A-09654; 30E-01753; 98A-67342; 98C-29168; 98A-78264; 15A-08243; 98A-69750; 98A-89699; 29D-05513; 98A-72936; 98A-80938; 98C-36808; 98C-02992; 34H-04216; 98A-49341; 98C-25715; 99A-60352; 89A-55226; 99A-44054; 99A-81846; 98A-86955; 98A-72473; 29E-43318.

Ô tô quay đầu xe tại phần đường dành cho người đi bộ: 99A-888.77; 30H-030.93.

Ô tô lấn làn, không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường: 99A-635.54; 99A-343.61; 94C-076.01; 98A-002.86; 34G-003.18; 29H-751.05; 34B-061.24; 99D-013.27; 19A-239.95; 99A-261.98; 99A-638.26.98C_32769; 98A_52975; 29A_50201; 98C_34506; 98A_42485; 98A_35855; 98A_59903; 98A_24860; 98A_51205; 30H_01211; 98A_76176; 98A_12654; 98A_88628; 98A_79478; 98C_23030; 98A_83751; 98A_74024; 98A_98389; 98A_23482; 98A_86337; 12A_20035; 98A_79386; 98A_73864; 98A_93041; 98H_04506; 30H_98556; 98C_37158; 98A_11038; 98A_27747; 98A_47383; 98A_85599; 98A_59991; 99A_23269; 98A_98389; 98A_27747; 29K_29613; 99A_22409; 98A_19101; 99A_01395; 98F_01366; 98A_73957; 98B_16305; 98C_34506; 99B_01485; 20A_79842; 30G_21273; 98A_15016; 98A_28184; 98A_67151; 98A_61954; 98A_66540; 98A_86047.

Ô tô chạy quá tốc độ quy định:12F-001.55; 99A-546.12; 98A-588.23; 89C-229.92; 15K-337.85; 30G-545.79; 99B-055.43; 98A-844.07; 99A-402.03; 99A-451.12; 12R-013.61; 12H-002.83; 12RM-016.41; 29B-175.27; 22H-022.65; 29C-440.25; 29H-295.17; 29H-829.50; 86R-006.73; 98C-305.65; 98G-000.60; 99C-271.75; 99C-213.76; 99B-119.32; 99B-109.27; 98H-017.13; 30P-6228; 99R-001.83; 22R-007.15; 20H -028.05; 29C 309.52; 29G- 024.51; 29H 194.51; 30F-433.03; 30H -261.14; 89A -362.63; 89C-243.42; 98A- 346.34; 98A 613.97; 99A 138.61; 99B -055.07; 22A-045.37; 29H-793.76; 29H-825.62; 30A-630.10; 36C-509.82; 37H-060.35; 98A-914.57; 99A-237.95; 99A-594.15; 99A-700.52; 99C-173.50; 99C-287.81; 99C-307.84; 12A- 325.46; 29H 915.03; 30H-939.01; 99C 302.00; 14A-938.42; 98C-344.92; 29B 427.19; 99C-271.89; 98A 850.29; 30H-899.96; 30G 842.19; 15K-303.49; 17H-060.80; 34A -154.75; 99A- 914.18; 90A -262.74; 15K- 570.63; 99A-732.50; 98A-903.29; 29B -310.96; 29LD 047.74; 99B -138.98; 99A -303.82; 36H-163.47; 30F-522.77; 30G-005.03; 30F-199.19; 30M-072.76; 99A-827.66; 29C-593.82; 89A-280.37; 99A-279.58; 90A-381.64; 99B-035.22; 14A-926.79; 99A-895.30; 29H-606.10; 88E-007.88; 30F-145.77; 89A-329.94; 22F-004.77; 99A-444.30; 29E-220.80; 29K-278.85; 99A-279.64; 29A-083.14; 29C-379.40; 29E-216.96; 29H-896.12; 29K-048.60; 30F-382.07; 30F-575.92; 30G-927.91; 98C-239.43; 99A-401.70; 99C-111.56; 99H-077.26; 34A-567.52; 99A-684.93; 14A-916.38; 34C-369.47; 30M-017.13; 30K-357.83; 29H-206.02; 30L-868.24; 30A-719.15; 30F-360.93; 29E-124.05; 99A-463.29; 29D-534.29; 29C-512.20; 29C-631.08; 99A-619.74; 29K-244.77; 89C-311.40; 29A-261.37; 30E-969.51; 30M-081.91; 99A-519.55; 89H-044.10; 99A-874.01; 30A-129.73; 30K-227.78; 99A-714.49; 36K-220.70; 29H-593.08; 30A-659.05; 29K-201.81; 29E-121.22; 89C-322.37; 99A-407.63; 29G-014.52; 18C-081.72; 29H-197.49; 18H-038.60; 34C-136.08; 99H-043.74; 15K-145.78; 29C-605.05; 29C-240.10; 30A-489.49; 30G-940.90; 30F-664.47.

Ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái tại phường Bắc Giang, Bắc Ninh. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm:98A_58497; 90A_40765; 99A_95728; 98A_68592; 98A_51786; 98A_28885; 98C_19186; 98A_09819; 98C_36861; 98A_03607; 98A_85098; 29A_21558; 99A_94252; 29A_34223; 99A_76240; 98A_01646; 98B_03017; 98A_93784; 98A_36251; 98A_66700; 30E_99150; 98A_93784.

Ô tô dừng xe dưới gầm cầu vượt:35H_03415; 36H_10640; 98A_79580; 99A_71571; 98A_18809; 99B_10961.

Mô tô không chấp hành đèn tín hiệu giao thông: 29BB-006.09; 99F1-412.33; 29L5-525.19; 36K5-140.33; 33P2-7077; 99B1-323.47; 29AD-129.63; 99B1-306.26; 29BM-023.88; 99H8-9500; 18F1-257.14; 36B6-359.16; 99F1-267.73; 29D2-195.26; 99AB-067.92; 11B1-070.41; 99B1-306.80; 99B1-441.98; 99MĐ2-002.32; 99B1-478.38; 29N1-945.62; 28E1-197.56; 35K1-603.22. 99G1_59388; 98AA_08324; 98B2_94801; 99AA_60231; 98MĐ1_15667; 98MĐ1_01220; 98B3_93780; 98B2_35877; 98MĐ1_12509; 99AA_41055; 98B3_28109; 98B2_54526; 98MĐ7_11919; 98B2_94801; 98AA_19316; 98MĐ1_15092; 98B1_64825.

Mô tô chạy quá tốc độ quy định:99E1-179.53; 99E1-534.35; 36B8-335.08; 99AA-059.93; 98G1-164.70; 20B2-163.64; 36BE-060.30; 99E1-645.93; 99C1-561.95; 11K1-158.20; 99E1-682.40; 99G1-632.27; 36L1-243.05; 28FF-012.25; 27AU-046.80; 29H2-6810; 29Y3-750.18; 98E1-499.95; 98F1-302.94; 98N6-6803; 99AA-101.61; 99C1-235.70; 99E1-080.04; 99F1-468.22; 99G1-646.99; 29K1-418.07; 98E1-875.69; 99C1-146.13; 20AC-052.66; 22Y1-267.48; 26AA-506.30; 29L5-617.48; 35B2-547.64; 98B1-481.27; 98G1-138.44; 99B1-512.83; 99E1-086.86; 98D1-299.33; 99AE-034.39; 89E1-219.18; 23AY-043.92; 98F1-343.39; 29V4-5386; 98B2-585.32; 98B1-118.57; 29X7-316.01; 98AA-151.52; 12P1-315.57.

Không đội mũ bảo hiểm: 99B1-419.42; 99B1-553.57; 29H1-223.12.

Khi đến nộp phạt, người dân cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Đối với xe ô tô: Đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Đối với xe mô tô: Đăng ký xe, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).