05/03/2026 07:23:33 +07:00

Danh sách 137 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX

05/03/2026 07:23:33 +07:00
(VTC News) -

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX là 137 người, theo cơ cấu, toàn tỉnh sẽ bầu 85 đại biểu tại 18 đơn vị bầu cử.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 55 về công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đơn vị bầu cử.

Theo đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách chính thức 137 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND.

Ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra khu vực niêm yết danh sách các ứng cử viên. (Ảnh: Quốc Phương)

Ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra khu vực niêm yết danh sách các ứng cử viên. (Ảnh: Quốc Phương)

Danh sách cụ thể như sau:

Đơn vị bầu cử số 1: Xã Sơn Động, xã Đại Sơn, xã Yên Định, xã Dương Hưu, xã Tây Yên Tử, xã An Lạc, xã Vân Sơn, xã Tuấn Đạo.

Tổng số người ứng cử: 5 người.

Số đại biểu được bầu: 3 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Vi Thị Ngọc AnhCông chức, Văn phòng HĐND và UBND xã Yên Định
2Đỗ Thị PhươngViên chức, Nhà hát Chèo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
3Chu Thị ToanBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Định
4Dương Thanh TùngTỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
5Ngụy Thị TuyếnTỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Đơn vị bầu cử số 2: Phường Chũ, xã Biển Động, Xã Lục Ngạn, xã Đèo Gia, xã Sơn Hải, xã Tân Sơn, xã Biên Sơn, xã Sa Lý, xã Nam Dương, xã Kiên Lao, phường Phượng Sơn.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Trần Văn AnChủ nhiệm lâm thời Đoàn Luật sư tỉnh
2Đỗ Bình DươngPhó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Kiên Lao
3Vi Thị MiếnChi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Dau
4Mai SơnUỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
5Lê Xuân ThắngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Sơn
6Giáp Thư TrangPhó Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã
7Lâm Văn TríCông chức, Phòng Văn hoá- Xã hội, UBND xã Kiên Lao
8Chu Văn TrọngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chũ

Đơn vị bầu cử số 3: Xã Lục Nam, xã Lục Sơn, xã Trường Sơn, xã Cẩm Lý, xã Đông Phú, xã Nghĩa Phương, xã Bắc Lũng, xã Bảo Đài.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Phạm Việt DũngTỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
2Vũ Trí HảiUỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ
3Cao Thị LệCông chức, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bắc Ninh
4Vương Hữu NghĩaUỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã Cẩm Lý
5Trương Bích ThảoCông chức, Tỉnh đoàn Bắc Ninh
6Đỗ Đức TrịnhPhó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh
7Lương Thế TuấnBí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Lục Nam
8Triệu Thị VânCông chức, Văn phòng HĐND và UBND xã Lục Nam

Đơn vị bầu cử số 4: Xã Lạng Giang, xã Mỹ Thái, xã Kép, xã Tân Dĩnh, xã Tiên Lục.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Lưu Tiến ChungBí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty may Bắc Giang LGG
2Vũ Tấn CườngPhó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh
3Lâm Thị HiếuGiáo viên, Trường Mầm non Tân Hưng, xã Lạng Giang
4Nghiêm Xuân HưởngTỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
5Nguyễn Thị Hồng TôPhó Giám đốc Xí nghiệp 6, Công ty Cổ phần Tổng Công ty may Bắc Giang LGG
6Nguyễn Việt TrinhPhó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lạng Giang
7Nguyễn Khắc TrungUỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng
8Nguyễn Thanh TùngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạng Giang

Đơn vị bầu cử số 5: Xã Yên Thế, xã Bố Hạ, xã Đồng Kỳ, xã Xuân Lương, xã Tam Tiến.

Tổng số người ứng cử: 5 người.

Số đại biểu được bầu: 3 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Nguyễn Thị Ngọc MaiViên chức, Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh
2Thân Hải NamBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Thế
3Hà Lệ QuyênViên chức, Trạm Y tế Yên Thế
4Phạm Văn ThịnhUỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
5Nguyễn Đức ThuậnPhó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

Đơn vị bầu cử số 6: Xã Tân Yên, xã Ngọc Thiện, xã Nhã Nam, xã Phúc Hoà, xã Quang Trung.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Thạch Văn ChungTỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
2Chu Thị HậuCông chức, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Ninh
3Đinh Thị Bích NgọcCông chức, Sở Giáo dục và Đào tạo
4Nguyễn Thị NụUỷ viên Uỷ ban MTTQ xã Ngọc Thiện, Giám đốc Hợp tác xã cá giống Luận Nụ
5Nguyễn Việt OanhPhó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh
6Dương Thị ThuỷUỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Thiện
7Nguyễn Viết ToànBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Yên
8Phạm Thuỳ TrangPhó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh

Đơn vị bầu cử số 7: Xã Hiệp Hoà, xã Hợp Thịnh, xã Hoàng Vân, xã Xuân Cẩm.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Hoàng Công Bộ Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Xuân Cẩm
2Đỗ Minh HằngPhó đội trưởng, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh
3Nguyễn Đình HiếuTỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính
4Đỗ Thị Hằng NgaCông chức, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
5Lâm Thị Hương ThànhUỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
6Bùi Thị Thu ThủyTỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7Nguyễn Hoàng TrungTỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
8Nguyễn Thị ThuýViên chức, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước Bắc Ninh, Sở Tư pháp

Đơn vị bầu cử số 8: Phường Việt Yên, phường Tự Lạn, phường Nếnh, phường Vân Hà.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Nguyễn Văn DũngTỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
2Nguyễn Thị HiềnPhó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Nếnh
3Nguyễn Thị HươngPhó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
4Thân Trung KiênTỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh
5Nguyễn Văn MạnhBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nếnh
6Nguyễn Thị Thanh ThuỷViên chức, Chi cục Thuỷ lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường
7Phan Thị Kim XuânCông chức, Phòng Văn hoá Xã hội, UBND phường Việt Yên
8Thân Văn ThuầnPhó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Việt Yên

Đơn vị bầu cử số 9: Phường Bắc Giang, phường Đa Mai, phường Tiền Phong, phường Tân Tiến.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Đặng Hồng ChiếnPhó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh
2Phùng Thị Thu HiềnUỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tiến
3Đặng Đình HoanTỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Giang
4Nguyễn Hồng TháiUỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ
5Phan Thế TuấnTỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6Nguyễn Thị VânCông chức, Phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh
7Nguyễn Văn VịnhCông nhân kỹ thuật sửa chữa ô tô, xưởng sửa chữa xe Vịnh Huyền, phường Bắc Giang
8Trần Thị XuyếnChi hội trưởng Chi hội Nông dân, Tổ dân phố Trước, phường Tân Tiến

Đơn vị bầu cử số 10: Phường Tân An, phường Yên Dũng, xã Đồng Việt, phường Cảnh Thụy.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STTHọ và tên Chức vụ
1Đinh Thị ĐịnhCông chức, Sở Công Thương
2Nguyễn Thị NgọcBí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Yên Dũng
3Phạm Thị NhungUỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Việt
4Dương Thị ThoaViên chức, Trường THCS Yên Lư, phường Yên Dũng
5Nguyễn Ngọc TúBí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Cảnh Thụy
6Ngụy Văn TuyênTỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
7Hoàng Huy ViệtPhó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh
8Nguyễn Thị XuânGiáo viên, Trường Mầm non Tiến Dũng, phường Cảnh Thụy

Đơn vị bầu cử số 11: Phường Kinh Bắc, phường Võ Cường, phường Nam Sơn, phường Hạp Lĩnh, phường Vũ Ninh.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Nguyễn Trung DũngPhó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Kinh Bắc
2Nguyễn Thị HạnhCông chức, Sở Dân tộc và Tôn giáo
3Trần Thị HằngUỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
4Nguyễn Thu PhươngCông an phường Võ Cường
5Phạm Hoàng SơnPhó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
6Phạm Anh ThưViên chức, Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh
7Nguyễn Thị ThuỷPhó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh
8Nguyễn Đức TrọngUỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ phường, Trưởng Công an phường Võ Cường

Đơn vị bầu cử số 12: Phường Từ Sơn, phường Tam Sơn, phường Đồng Nguyên, phường Phù Khê.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Đồng Thị HuệCông chức, Văn phòng UBND tỉnh
2Lương Việt HùngCông chức, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
3Lê Xuân LợiUỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
4Nguyễn Phương MaiTỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
5Vũ Thị Hà NgânCông chức, Văn phòng Đảng uỷ phường Từ Sơn
6Trần Huy PhươngPhó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
7Đỗ Tuấn SơnBí thư Đảng uỷ phường Từ Sơn
8Nghi Quang TuấnPhó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ phường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Phù Khê

Đơn vị bầu cử số 13: Phường Thuận Thành, phường Mão Điền, phường Trạm Lộ, phường Trí Quả, phường Song Liễu, phường Ninh Xá.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Nguyễn Xuân CườngPhó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh
2Nguyễn Thị Thu HiềnGiáo viên, Trường Mầm non Trạm Lộ, phường Trạm Lộ
3Trần Thị Thanh HoàCông chức, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh
4Dương Thị Thanh HuyềnPhó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh
5Nguyễn Đức KiênPhó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Thuận Thành
6Trần Thị LinhViên chức, Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
7Ngô Tân PhượngTỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8Nguyễn Đức SâmTỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trạm Lộ

Đơn vị bầu cử số 14: Phường Quế Võ, phường Phương Liễu, phường Nhân Hoà, phường Đào Viên, phường Bồng Lai, xã Chi Lăng, xã Phù Lãng.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Nguyễn Thị HằngGiáo viên, Trường Mầm nonYên Giả, xã Chi Lăng
2Nguyễn Minh HiếuTỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương
3Bùi Thanh HươngBí thư Đảng ủy xã Chi Lăng
4Nguyễn Thị LanPhó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
5Lê Thị LoanUỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn xã Yên Phong
6Nguyễn Đình LợiUỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ
7Nguyễn Tiến TàiTỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh
8Hoàng Thị Thu TrangCông chức, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Đơn vị bầu cử số 15: Xã Yên Phong, xã Tam Đa, xã Tam Giang, xã Yên Trung, xã Văn Môn.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Nguyễn Thị DinhCông chức, Ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ xã Yên Phong
2Nguyễn Văn HoànBí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Yên Phong
3Nguyễn Thị Oanh HuệUỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Yên Phong
4Nguyễn Thị NgaPhó Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Công ty TNHH Tu bổ tôn tạo và Xây dựng Duy Linh
5Đỗ Thị Thu TrangPhó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh
6Nguyễn Anh TuấnTỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
7Lưu Thị TươiCông chức, Sở Xây dựng
8Trần Thị VânTỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XV tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị bầu cử số 16: Xã Tiên Du, xã Đại Đồng, xã Phật Tích, xã Liên Bão, xã Tân Chi.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Nguyễn Công AnhCông chức, Văn phòng Đảng uỷ xã Đại Đồng
2Đặng Đình DuyUỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Tu bổ tôn tạo và Xây dựng Duy Linh
3Nguyễn Thị Thuỷ HằngPhó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đại Đồng
4Đào Quang KhảiUỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5Nguyễn Thuỳ LinhViên chức, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Bắc Ninh, Sở Tài chính
6Trần Đăng SâmTỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh
7Lương Ngọc ThuýViên chức, Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh
8Nguyễn Trọng TrườngPhó Bí thư Đảng uỷ, Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Đơn vị bầu cử số 17: Xã Gia Bình, xã Nhân Thắng, xã Đông Cứu, xã Đại Lai, xã Cao Đức.

Tổng số người ứng cử: 8 người.

Số đại biểu được bầu: 5 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Trần Văn ĐăngPhó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn
2Nguyễn Thế Đông (Thượng tọa Thích Thanh Sơn ) Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh
3Nguyễn Thị HàỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh
4Nguyễn Thị HằngCông chức, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
5Nguyễn Thị Thanh HoàiCông chức, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh
6Vũ Văn QuýPhó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Gia Bình
7Nguyễn Mạnh QuỳnhViên chức, Trung tâm Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ
8Lưu Đình ThựcTỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp

Đơn vị bầu cử số 18: Xã Lương Tài, xã Trung Kênh, xã Trung Chính, xã Lâm Thao.

Tổng số người ứng cử: 7 người.

Số đại biểu được bầu: 4 người.

STTHọ và tênChức vụ
1Phạm Minh HiềnUỷ viên BCH Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh
2Nguyễn Thị Thu HiềnCông chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Bắc Ninh
3Vũ Minh HiếuUỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
4Nguyễn Văn LongBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Tài
5Nguyễn Văn PhúcTỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
6Hà Thu ThảoCông chức, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bắc Ninh
7Vũ Thị ThuỷViên chức, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh, Sở Y tế
Văn Chương
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn