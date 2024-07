Đang mang tiền án về ma tuý, 'nữ quái' tiếp tục gieo rắc 'cái chết trắng'

(VTC News) -

Ngày 19/7, đại diện Công an TP Huế cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố này đang tạm giữ hình sự với Đinh Thị Công Linh (sinh năm 1993, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an TP Huế, qua công tác nghiệp vụ, lúc 11h ngày 18/7 tại trước nhà 216 đường Ngự Bình (phường Phước Vĩnh) lực lượng công an bắt quả tang Linh đang bán ma túy cho Hồ Ngọc Tấn (sinh năm 1986, trú phường Trường An, TP Huế).

Đinh Thị Công Linh đang bị cán bộ công an áp giải về trụ sở lấy lời khai. (Ảnh: Công Quang)

Tang vật thu giữ là gói giấy bạc bên trong chứa bột khô màu trắng. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Linh, Công an phường Phước Vĩnh và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế thu giữ thêm gói nilong bên trong chứa bột khô màu trắng. Bước đầu, Linh khai nhận đó là Heroin.

Công an TP Huế cho hay, trước khi bị bắt, Linh từng có 01 tiền án liên quan đến ma túy và đang nằm trong diện quản lý, theo dõi của Công an phường Phước Vĩnh.

Cách đây hơn 10 ngày, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp 02 tại phòng 711 khu C2 chung cư Vicoland (phường Xuân Phú, TP Huế) và bắt giữ 6 thanh niên gồm Trần Nhật Sang (2004); Trần Nhật Quang (2005); Võ Tá Thịnh, (2004); Đỗ Phú Sỹ (2004); Đỗ Phú Sang (2005); La Gia Anh (giới tính nữ, SN 2004) cùng trú TP Huế và thu giữ 02 bộ máy tính để bàn, 05 điện thoại và các tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Cùng ngày, lực lượng công an cũng khám xét tại phòng 409 khu E chung cư Xuân Phú (phường Xuân Phú) và bắt giữ Phan Nguyễn Phước Duy (2004, trú TP Huế), thu giữ 01 bộ máy tính để bàn, 01 điện thoại và các gói nilong chứa ma túy gồm: 10 viên nén màu hồng, 05 gói viền đỏ và 02 gói viền xanh với tổng trọng lượng gần 11 gram ma túy tổng hợp.

Quá trình điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên - Huế xác định, từ tháng 01/2024 đến nay nhóm 7 thanh niên kể trên thuê 2 căn hộ tại địa điểm nêu trên và sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người.

Thủ đoạn của nhóm thanh niên này là sử dụng công nghệ cao chiếm quyền đăng nhập tài khoản Facebook của các cá nhân khác. Sau đó, chúng nhắn tin mượn tiền rồi chiếm đoạt của hơn 200 bị hại trên cả nước với số tiền từ 1 triệu đến 30 triệu đồng/nạn nhân. Tổng tang số nhóm thanh niên trên chiếm đoạt của các bị hại cho đến thời điểm bị bắt giữ là khoảng trên 3 tỷ đồng. Riêng với Phan Nguyễn Phước Duy còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy