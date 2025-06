Đang chạy grab thì tài khoản nhận hơn 1,7 tỷ đồng, tài xế tìm người trả lại

(VTC News) -

Ngày 5/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Khánh Hòa) hỗ trợ một tài xế công nghệ hoàn trả số tiền 1,77 tỷ đồng do một công ty chứng khoán chuyển nhầm vào tài khoản.

Người nhận được tiền chuyển nhầm là anh T.V.Q.H. (24 tuổi, quê huyện Đồng Xuân, Phú Yên), làm tài xế công nghệ tại TP Nha Trang.

Chiều 30/5, anh H. đang chạy xe grab thì nhận được cuộc gọi từ một người xưng là nhân viên Ngân hàng Techcombank, thông báo có giao dịch chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân của anh.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với tài xế xe công nghệ nhận hơn 1,7 tỷ đồng chuyển khoản nhầm từ một công ty chứng khoán - Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Nghi ngờ lừa đảo, anh H. lập tức tắt máy. Tối cùng ngày, sau khi kiểm tra ứng dụng ngân hàng, anh phát hiện tài khoản tăng bất thường với số tiền 1,77 tỷ đồng, đúng như thông báo trước đó. Anh liền đến Công an phường Vĩnh Thọ trình báo sự việc.

Công an vào cuộc xác minh, xác định số tiền được chuyển nhầm từ tài khoản của một công ty chứng khoán ở Hà Nội. Nguyên nhân được phía doanh nghiệp cho biết là do nhân viên sao chép nhầm số tiền vào ô số tài khoản, dẫn đến chuyển khoản nhầm cho anh H.

Chiều 4/6, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Techcombank và anh H. tiến hành thủ tục hoàn trả số tiền cho đơn vị chuyển nhầm.

Theo Công an, anh H. có hoàn cảnh bình thường, thuê trọ tại Nha Trang để mưu sinh, nhưng đã chủ động trình báo và phối hợp trả lại số tiền lớn.

"Đây là hành động đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, ý thức phòng ngừa lừa đảo và là tấm gương đáng tuyên dương trong xã hội", một lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nói.