Dàn xe tăng thiết giáp tiến vào điểm tập kết trong tiếng reo hò của người dân

Video: Xe tăng đi qua ngã tư Thanh Niên - Nghi Tàm
Gần 4h ngày 2/9, dàn xe tăng, thiết giáp đồng loạt lăn bánh trên đường Thanh Niên, tiến về vị trí tập kết. Tiếng xích sắt nghiến trên mặt đường hòa cùng tiếng động cơ rền vang, tạo nên bản hùng ca mạnh mẽ, uy lực. (Ảnh: Ngọc Anh)
Những người lính xe tăng thực hiện động tác chào đúng điều lệnh, thể hiện tác phong chính quy, hiện đại. (Ảnh: Ngọc Anh)
Dàn xe tăng thiết giáp xuất hiện trên phố trong sự chào đón của đông đảo người dân hai bên đường. (Ảnh: Vũ Minh Quân)
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất. Xe được trang bị pháo nòng trơn 73 ly, súng phòng không 12 ly 7, súng đại liên 7,62 ly và tên lửa chống tăng B72. (Ảnh: Hoàng Hà)
Các khối xe tăng tiến vào ngã tư Thanh Niên - Quán Thánh, dừng đội hình tại đây để chờ đến thời khắc bắt đầu đại lễ. (Ảnh: Hoàng Hà)
Bộ đội tăng thiết giáp giao lưu với người dân trên đường Thanh Niên.
Sự gần gũi, thân thiện giữa người lính và người dân trên các tuyến phố tạo nên khoảnh khắc đẹp, ấm áp. Đó không chỉ là sắc màu riêng của ngày Tết Độc lập, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình quân dân gắn bó, cùng nhau viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc. (Ảnh: Hoàng Hà)
