Dàn xe tăng thiết giáp tiến vào điểm tập kết trong tiếng reo hò của người dân

Sự gần gũi, thân thiện giữa người lính và người dân trên các tuyến phố tạo nên khoảnh khắc đẹp, ấm áp. Đó không chỉ là sắc màu riêng của ngày Tết Độc lập, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình quân dân gắn bó, cùng nhau viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc. (Ảnh: Hoàng Hà)