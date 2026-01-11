(VTC News) -

Tại sao đàn ông không bỏ gừng?

Theo lương y Nguyễn Biên Thùy, gừng từ lâu được y học cổ truyền sử dụng như vị thuốc quen thuộc với công dụng xua gió, giải cảm, kích thích tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp ăn ngon miệng. Không chỉ là gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày, gừng còn có giá trị dược liệu rõ rệt đối với sức khỏe.

Đối với nam giới, gừng được cho là có tác dụng hỗ trợ bổ thận, tráng dương ở mức độ nhất định, giúp cơ thể ấm hơn và tăng cường sinh lực. Tuy nhiên, việc sử dụng cũng cần điều độ, tránh lạm dụng.

Với phụ nữ, gừng đặc biệt hữu ích trong các trường hợp buồn nôn, nôn mửa, đầy hơi, nhất là phụ nữ mang thai ở giai đoạn đầu. Gừng giúp đẩy lượng hơi dư thừa trong đường ruột ra ngoài, từ đó làm giảm cảm giác khó chịu. Theo các chuyên gia, ăn gừng khi bụng rỗng có thể giúp cơ thể hấp thu tốt hơn các hoạt chất, song cũng có thể dùng gừng sau bữa ăn tùy theo thể trạng từng người.

'Đàn ông không bỏ gừng, đàn bà không bỏ đường', bí quyết sống lâu ít ai biết.

Phụ nữ không bỏ đường

Bên cạnh gừng, đường nâu cũng là thực phẩm được khuyến nghị phụ nữ không nên bỏ qua. Khác với đường tinh luyện, đường nâu chứa nhiều khoáng chất, tác dụng bổ khí, dưỡng huyết. Theo y học cổ truyền, đường nâu hỗ trợ cải thiện tình trạng kinh nguyệt không đều, giảm đau bụng kinh; đặc biệt hữu ích với phụ nữ sau sinh trong quá trình phục hồi thể lực.

Việc uống nước đường nâu trong thời gian dài còn được cho là giúp da dẻ hồng hào, tăng vẻ tươi tắn. Chính vì vậy, các thức uống như trà gừng đường nâu hay đường nâu táo tàu ngày càng được nhiều phụ nữ lựa chọn.

Các chuyên gia cho rằng, gừng và đường nâu nếu được sử dụng hợp lý có thể trở thành “bộ đôi” hỗ trợ sức khỏe cho cả nam và nữ, góp phần bảo vệ thể trạng và duy trì vẻ ngoài khỏe mạnh.