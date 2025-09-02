10 trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên Quảng trường Ba Đình

Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng, gồm các biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8; máy bay vận tải Casa C-295, C212i; Yak-130, L-39NG và Su-30MK2.
Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
10 chiếc trực thăng cất cánh từ sân bay Hòa Lạc vòng về trung tâm thành phố Hà Nội.
Trực thăng kéo cờ Đảng bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Biên đội trực thăng trình diễn bay kéo cờ trên bầu trời Thủ đô.
Mãn nhãn cảnh trực thăng bay giữa bầu trời xanh thẳm.
Máy bay vận tải CASA lướt trên bầu trời Hà Nội.
