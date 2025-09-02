Tin nóng

10 trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên Quảng trường Ba Đình

Thứ Ba, 02/09/2025 08:46:43 +07:00

(VTC News) - Biên đội trực thăng mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình chào mừng Quốc khánh 2/9.

10 trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên Quảng trường Ba Đình - 1

Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng, gồm các biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8; máy bay vận tải Casa C-295, C212i; Yak-130, L-39NG và Su-30MK2.

10 trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên Quảng trường Ba Đình - 2

Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.

10 trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên Quảng trường Ba Đình - 3

10 chiếc trực thăng cất cánh từ sân bay Hòa Lạc vòng về trung tâm thành phố Hà Nội.

10 trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên Quảng trường Ba Đình - 4

Trực thăng kéo cờ Đảng bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

10 trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên Quảng trường Ba Đình - 5

Biên đội trực thăng trình diễn bay kéo cờ trên bầu trời Thủ đô.

10 trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên Quảng trường Ba Đình - 6

Mãn nhãn cảnh trực thăng bay giữa bầu trời xanh thẳm.

10 trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên Quảng trường Ba Đình - 7

Máy bay vận tải CASA lướt trên bầu trời Hà Nội.

Minh Đức - Hoàng Minh
