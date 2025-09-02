21 loạt đại bác rền vang, mở đầu lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Lữ đoàn Pháo binh 45 (Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa) là đơn vị trực tiếp thực hiện nghi thức này. Lực lượng tham gia bắn pháo lễ gồm 5 trung đội với quân số gần 60 người cùng 15 khẩu pháo 105mm được chia thành 5 cụm, mỗi cụm do một trung đội trưởng phụ trách 9 pháo thủ và 3 khẩu pháo.