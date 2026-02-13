Dân Huế xúng xính áo dài đến hội xuân chụp ảnh cùng linh vật ngựa bên sông Hương

Ngắm những linh vật ngựa ven sông Hương đang hút khách ở cố đô Huế
Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, trên các nẻo đường, nơi công cộng ở Huế được trang hoàng lộng lẫy để chào mùa Xuân mới đang đến. Tại khu vực Hội Xuân Huế ven sông Hương được bài trí nhiều hoạ tiết, hoa tươi... thu hút nhiều người dân đến tham quan, chụp ảnh.
Tâm điểm chú ý và tạo điểm nhấn là sự xuất hiện của những linh vật ngựa uy nghi thu hút nhiều du khách mặc áo dài đến chụp ảnh.
Tại khu vực Công viên Thương Bạc phía bờ Bắc sông Hương (phường Phú Xuân, TP Huế các hoạ tiết, hoa văn trang trí cũng gắn với linh vật ngựa, hằng ngày cũng thu hút nhiều người đến tham quan.
Điểm nhấn trang trí đón Xuân tại khu vực Công viên Thương Bạc là linh vật ngựa được tạo hình trong tư thế vươn mình đầy kiêu hãnh, cả bốn vó như đạp gió rẽ mây, tách rời khỏi mặt đất để thực hiện cú nhảy ngoạn mục chinh phục bầu trời rộng lớn.
Bờm và đuôi linh vật được tạo hình uốn lượn mềm mại tạo ra vẻ đẹp hài hoà, pha lẫn giữa nét khỏe khoắn và sự thanh thoát.
Ngay tại công viên phía trước trụ sở UBND TP Huế, 2 linh vật ngựa đỏ sẫm và xanh dương được đặt song hành được ví như cặp "song mã" tạo nên một điểm nhấn Xuân đầy màu sắc và uy nghi giữa lòng cố đô.
Tại khu vực ven sông phía trước trường THPT Chuyên Quốc học Huế cũng vừa hoàn thiện công trình để chào Xuân Bính Ngọ 2026 là 3 linh vật ngựa được tạo hình nối đuôi nhau phi trên dải cầu vồng độc đáo. Ở giữa nổi bật với dòng "chúc mừng năm mới" màu đỏ.
"Linh vật ngựa Huế năm nay sở hữu thần thái oai phong, vừa mạnh mẽ như chú ngựa trong truyện cổ tích Thánh Gióng vừa tình cảm trong hình ảnh cặp 'song mã' đoàn viên mỗi dịp Tết đến Xuân về”, bà Trần Thị Phương Hiền (70 tuổi, trú TP Huế) nhận định.
