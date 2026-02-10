Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa

Được biết, UBND phường Phú An sẽ tiếp tục hoàn thiện trang trí xung quanh linh vật để người dân có thể đến tham quan, du xuân và chụp hình trong những ngày giáp Tết. Việc đưa linh vật ngựa khổng lồ vào trang trí không chỉ tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc cho địa phương mà còn góp phần làm đẹp không gian đô thị trong dịp năm mới.