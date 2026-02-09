Dòng người đổ về Gia Lai xem khánh thành linh vật mừng xuân Bính Ngọ

Trang chủ
Toàn cảnh cụm linh vật mừng Xuân Bính Ngọ 2026 của Gia Lai nhìn từ trên cao.
Tối 9/2, UBND tỉnh Gia Lai chính thức khánh thành và trưng bày cụm linh vật mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn.
Ngay sau lễ khánh thành, cụm linh vật chính thức lộ diện và thu hút hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách đến chụp ảnh, check-in.
Những năm qua, cụm linh vật chào năm mới tại tỉnh Bình Định cũ (nay là Gia Lai) luôn được người dân và du khách mong đợi vì luôn được đánh giá cao về hình dáng, thần thái.
Trước thời điểm khánh thành, từng dòng người và đoàn xe đã đổ về, chờ sẵn tại Quảng trường Trung tâm Nguyễn Tất Thành, mong có được những bức ảnh đầu tiên với cụm linh vật.
Anh Đức Nhật đến từ phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ, cụm linh vật của Gia Lai những năm qua luôn nổi tiếng cả nước vì đẹp và ý nghĩa, nay anh mới có cơ hội được mục sở thị.
Đông đảo bạn trẻ tập trung về Quảng trường Nguyễn Tất Thành để ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Nhiều bạn nữ duyên dáng bên cụm linh vật ngựa của tỉnh Gia Lai.
Trẻ em cũng được cha mẹ diện cho những bộ quần áo đẹp vừa đến ngắm linh vật, vừa để đi chơi Tết sớm.
Theo Sở VH-TT&DL Gia Lai, hình ảnh linh vật chính của công trình năm nay được Gia Lai lấy ý tưởng từ hình tượng ngựa chiến của Thánh Gióng cưỡi trên đám mây, thể hiện lòng yêu nước, hiên ngang và quật cường.
Linh vật được phối màu nâu đỏ của đất bazan, tổng chiều cao hơn 9m, có đường nét cơ bắp rắn chắc, uy lực, mang tâm thế bách chiến bách thắng được tạo hình như bay ra từ ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại.
Xung quanh linh vật chính là hình tượng bát mã, chia đều mỗi bên 4 con, chuyển động đối xứng từ hai hướng, quy tụ về tạo hình cây cầu phía trên, biểu trưng cho sự kết nối hai vùng đất Bình Định – Gia Lai cũ, hợp thành tỉnh Gia Lai mới.
Không gian phía sau cụm linh vật chính là các hiệu ứng ánh sáng, hơi nước, bong bóng khói lung linh làm nổi bật các hình ảnh: phi thuyền, ngựa phi hành gia, voi chiến binh, ngựa lính nghĩa quân Tây Sơn, ché rượu cần, hạt cà phê, cồng chiêng, cá voi giữa sóng nước, con thuyền vươn khơi...
Ngoài ra, khu vực trưng bày còn có nhiều linh vật ngựa phụ được cách điệu ngộ nghĩnh, đáng yêu. Đáng chú ý, hình ảnh chú ngựa sử dụng iPhone 17 với biểu cảm cau có đang lan truyền mạnh trên các nền tảng mạng xã hội.
Nhìn từ trên cao, tổng thể không gian trang trí cụm linh vật Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành năm nay được cách điệu như hình dáng một cây cung lớn với hai mũi tên vàng hướng ra biển Đông.
Tại buổi lễ khánh thành, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai thông tin, tất cả cụm linh vật tạo nên hai không gian đối xứng kết hợp với vườn hoa xuân nhiều sắc màu rực rỡ, hứa hẹn sẽ mở ra hành trình khám phá, tìm hiểu các yếu tố lịch sử cho người dân và du khách.
"Công trình Cụm linh vật mừng Xuân Bính Ngọ 2026 của tỉnh Gia Lai nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc và thu hút du khách gần xa về với phố biển Quy Nhơn trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026", bà Đỗ Thị Diệu Hạnh nhấn mạnh.
