Dàn diễn viên Áo Lụa Hà Đông: Người vướng vòng lao lý, người giàu có viên mãn

(VTC News) -

Áo lụa Hà Đông - bộ phim của đạo diễn Lưu Huỳnh ra mắt năm 2006 là một trong những tác phẩm điện ảnh giàu cảm xúc nhất về thân phận con người trong chiến tranh. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Trương Ngọc Ánh, NSND Quốc Khánh, Thiên Tú, Hà Kiều Anh.

Bộ phim giành giải Cánh diều vàng 2006 cho Phim truyện nhựa xuất sắc nhất, mà còn ghi dấu bằng những vai diễn để đời cho nhiều diễn viên tên tuổi. Sau gần 20 năm, dàn diễn viên chính mỗi người một ngả, với những ngã rẽ đầy bất ngờ.

Trương Ngọc Ánh

Năm 2006, Trương Ngọc Ánh vào vai Dần trong phim điện ảnh Áo lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh. Hình ảnh người vợ nghèo, tần tảo được Trương Ngọc Ánh lột tả thành công. Nhân vật Dần trở thành kinh điển trong số các vai diễn người mẹ Việt Nam tận tụy, hy sinh vì gia đình. Vai diễn này đã giúp chị mang về giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Mai Vàng 2007.

Trương Ngọc Ánh vướng vòng lao lý.

Sau Áo lụa Hà Đông, Trương Ngọc Ánh tiếp tục ghi dấu với nhiều dự án hành động như Hương Ga, Truy Sát, Vệ sĩ Sài Gòn… Cô cũng thành công khi chuyển hướng làm nhà sản xuất phim, đồng thời trở thành gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực sắc đẹp, tổ chức Miss Earth Vietnam 2023 và Miss Earth 2023 tại Việt Nam. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh từng gây xôn xao khi vướng nợ nần và kiện tụng.

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

NSND Quốc Khánh

NSND Quốc Khánh bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ khá sớm, thành danh ở cả mảng phim ảnh lẫn sân khấu. Trong Áo lụa Hà Đông, anh đảm nhận vai Gù, người chồng lam lũ, hiền lành và thương vợ con. NSND Quốc Khánh mang đến hình ảnh người đàn ông chân chất, đầy xúc cảm. Vai diễn giúp anh nhận Cánh diều vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Quốc Khánh sở hữu gia tài hàng chục vai diễn truyền hình - điện ảnh. Anh được khán giả yêu thích qua nhiều bộ phim hài như Ghen, Tết này ai đến xông nhà, Những người độc thân vui vẻ...

Dù đã nghỉ hưu, NSND Quốc Khánh vẫn miệt mài với sân khấu, truyền hình.

Nhiều năm qua, nghệ sĩ Quốc Khánh là một trong những tên tuổi lớn trong lĩnh vực hài, kịch khu vực phía Bắc. Sau nghỉ hưu, anh đều đặn tham gia các dự án nghệ thuật. Trong đó, vai diễn Ngọc Hoàng trong Gặp nhau cuối năm - Táo Quân với những câu nói kinh điển được xem là dấu son trong sự nghiệp Quốc Khánh.

Ở tuổi 63, nghệ sĩ vẫn miệt mài với sân khấu và truyền hình, song chọn cuộc sống lặng lẽ. Sau khi mẹ qua đời năm 2017, anh sống một mình trong căn nhà 10m², không lập gia đình, hài lòng với cuộc sống giản dị, bình yên.

Thiên Tú

Trong phim, Thiên Tú vào vai bé Ngô – con gái thứ hai của cô Dần. Mới 15 tuổi khi đóng phim, Thiên Tú chinh phục khán giả bằng nét ngây thơ, trong sáng. Thời điểm ấy, cô được kỳ vọng sẽ trở thành “ngọc nữ màn ảnh” thế hệ mới.

Khi sự nghiệp đang mở ra, Thiên Tú quyết định sang Trung Quốc du học tại Học viện Hý kịch Trung ương Bắc Kinh. Sau khi về nước, cô tham gia một số dự án độc lập và xây dựng kênh TikTok cá nhân, cover nhạc Hoa, duy trì đam mê nghệ thuật.

Thiên Tú vừa ghi dấu trong bộ phim "Tử chiến trên không".

Mới đây, cô góp mặt trong bộ phim Tử chiến trên không. Trong phim, cô hóa thân thành nhân vật Mèo – cô bạn gái trẻ trung của Chuột (Tiểu Bảo Quốc), mang đến nhiều tình huống hài hước, giúp giảm căng thẳng cho bộ phim.

Thiên Tú vừa kết hôn với bạn trai là Tiktoker Mai Anh Đức vào cuối tháng 9.

Hà Kiều Anh

Đảm nhận vai Nhài, một nhân vật phụ trong Áo lụa Hà Đông, Hoa hậu Hà Kiều Anh để lại dấu ấn bởi vẻ đẹp nền nã, đậm chất Á Đông. Trước đó, cô từng tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Lục Vân Tiên, Đẻ mướn, Lối sống sai lầm...

Hiện nay, Hà Kiều Anh là một trong những hoa hậu thành đạt và giàu có nhất showbiz Việt. Ông xã cô hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng và du lịch nghỉ dưỡng.

Hà Kiều Anh trẻ đẹp ngỡ ngàng ở tuổi U50.

Ở tuổi U50, Hà Kiều Anh vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, phong thái sang trọng và thường xuyên xuất hiện trong vai trò giám khảo các cuộc thi nhan sắc.

Hà Kiều Anh nói về mong mỏi hiện tại: "Tôi muốn có thể may mắn giữ mãi hạnh phúc này mà không có gì thay đổi. Các con của tôi luôn khỏe mạnh, khôn lớn, trưởng thành. Tôi có đầy đủ sức khỏe, thời gian để chơi với các con, chia sẻ với các bé nhiều hơn".

NSND Việt Anh

Trong Áo lụa Hà Đông, NSND Việt Anh vào vai ông Tám – vai phụ nhưng được đánh giá cao về diễn xuất. Là một trong những tên tuổi kỳ cựu của sân khấu và điện ảnh miền Nam, ông vừa là diễn viên, vừa là người thầy của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trấn Thành, Anh Đức, Trịnh Thăng Bình.

NSND Việt Anh hạnh phúc bên bạn gái kém 38 tuổi.

Những năm gần đây, NSND Việt Anh xuất hiện trong loạt phim điện ảnh ăn khách như Bố già, Nhà bà Nữ, Mai... Ngoài đời, ông từng có thời gian sống một mình trong nhà thuê sau ly hôn, nhưng đến cuối năm 2024, ông gây chú ý khi công khai hẹn hò diễn viên kém mình 38 tuổi.

Cặp đôi thường xuyên sánh đôi trong công việc, chia sẻ khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội, thậm chí bạn gái còn chủ động cầu hôn nam nghệ sĩ.