Đài VTC - Đài VOV phối hợp tổ chức Chương trình 'Việt Nam kiên cường'

Chứng kiến những đau thương, mất mát của đồng bào các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc chịu ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi), Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thành viên của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo Hà Nội mới và Công ty Oscar Media tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật "Chung tay vì đồng bào vùng bão lũ".

Với chủ đề "Việt Nam kiên cường", sự kiện sẽ diễn ra lúc 20h10 ngày 17/9 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội). Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ là đơn vị đồng hành chương trình, cung cấp địa điểm và một số trang thiết bị để phối hợp tổ chức chương trình.

Bão số 3 - cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 30 năm qua tính đến thời điểm này đã làm 353 người chết, mất tích; khoảng 1.900 người bị thương và tác động sang chấn tâm lý nặng nề cho nhiều người dân tại khu vực thiên tai, nhất là trẻ em, người cao tuổi, đối tượng dễ bị tổn thương.

Cùng với thiệt hại về người, bão số 3 gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân và nhà nước tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ước tính sơ bộ, chưa đầy đủ, thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra khoảng 40.000 tỷ đồng.

Những ngày qua, phóng viên của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC đã trực chiến 24/24h có mặt ở khắp các vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ để truyền tải những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất đến khán giả cả nước. Các ekip của Kênh VTC1, VTC14, VTC Now, VTC9, VTC16, VTC News… đã không quản khó khăn, nguy hiểm để đi về với người dân vùng tâm bão, rốn lũ.

Chứng kiến những mất mát, đau thương mà người dân vùng bão, lũ đang phải gánh chịu, những người làm truyền hình đã nhiều lần bật khóc. Từ đau thương, mất mát đó, để chung tay giúp đỡ bà con khắc phục khó khăn sau bão lũ ổn định cuộc sống và sản xuất, Đài truyền hình KTS VTC, thành viên của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã phối hợp với báo Hà Nội mới, Cty Oscar media tổ chức chương trình "Việt Nam kiên cường".

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Đài truyền hình KTS VTC chia sẻ: "Trong những ngày qua, khi xem những hình ảnh, thông tin phóng viên VTC chuyển về từ vùng bão lũ, chúng tôi đau đớn đến thắt lòng. Những mất mát của người dân bị thiệt hại do bão lũ khó mà đong đếm được. Bên cạnh đó, tôi cũng vô cùng tự hào về tinh thần tương thân, tương ái của con người Việt Nam. Nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn cho đồng bào bị thiệt hại, chúng tôi phối hợp cùng các đơn vị và các nghệ sĩ thực hiện chương trình Việt Nam kiên cường.

Đây là một chương trình không đồng khi toàn bộ ê kíp thực hiện chương trình, các nghệ sĩ tham gia đều không nhận thù lao để ủng hộ khắc phục hậu quả bão lũ. Số tiền gây quỹ của chương trình này sẽ được chúng tôi chuyển đến Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam để một phần nào đó hỗ trợ bà con vượt qua gian khó".

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tham gia chương trình như: NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Phương Anh, Anh Thơ, Minh Quân, Vy Oanh, Ngọc Anh, Đinh Hiền Anh, Quách Mai Thy, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Minh Quân, Tuấn Ngọc, Lê Anh, Lê Trang, Ngọc Khánh Chi, Huy Quyết, Nguyễn Vân Anh, An Thu An, Thúy Nga, Thái Sơn, NSƯT Ngọc Anh, nghệ sĩ cello Bùi Hà Miên, nghệ sĩ piano Mỹ Dung, nhóm Thanh Âm Xanh, Vũ đoàn Lavender, Vũ đoàn Oscar, Vũ đoàn Emmy, Trung tâm nghệ thuật Be Singer, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ…

Với chủ đề, "Việt Nam kiên cường" gồm 3 chương "Thương lắm Việt Nam", "Việt Nam đồng lòng", "Việt Nam – Kiên cường vững bước", chương trình sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật như thơ, múa, âm nhạc… đem đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật về tình yêu thương con người, yêu thương đồng loại và cổ vũ mọi người vươn lên.

Đặc biệt, chương trình còn có phần đấu giá chiếc xe máy điện - món quà của Vinfast có vẽ logo "Việt Nam kiên cường" của chương trình do hoạ sĩ Xuân Khôi thể hiện và bức tranh của họa sĩ Đoàn Nguyên để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1, VTC3, VOVTV; tiếp sóng trên các nền tảng số VTC Now, Báo Điện tử VTC News, Báo Hà Nội mới điện tử.

