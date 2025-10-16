Đài Tiếng nói Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thúc đẩy hợp tác

Chiều nay (16/10), Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ đã có cuộc làm việc với Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Vũ Đại Thắng.

Là 1 trong 4 cơ quan báo chí quốc gia mà tỉnh Quảng Ninh thực hiện ký kết hợp tác truyền thông theo giai đoạn, từ năm 2012 đến nay, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phối hợp với tỉnh thực hiện các nội dung tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sâu rộng đến khán thính giả trong và ngoài nước về mảnh đất, con người Quảng Ninh trên mọi lĩnh vực.

Đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam làm việc với Tỉnh uỷ Quảng Ninh

Nội dung thông tin, tuyên truyền tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những nhiệm vụ lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang triển khai; cũng như tuyên truyền, giới thiệu chủ trương, chính sách, tiềm năng thế mạnh và cơ hội đầu tư tới nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, mang lại hiệu ứng xã hội tốt.

Bên cạnh đó, VOV cũng phát huy tốt vai trò phản biện xã hội tích cực của báo chí, có những bài viết, chương trình chuyên sâu góp ý, hiến kế cho tỉnh trong quá trình hoạch định chính sách, thực hiện nhiệm vụ phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chúc mừng những kết quả, thành tựu mà tỉnh Quảng Ninh đã đạt được, nhất là tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Từ hiệu quả công tác phối hợp truyền thông thời gian qua, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam mong muốn tỉnh Quảng Ninh và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong giai đoạn 2025 - 2030.

Trong đó, trọng tâm là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá về mảnh đất, con người Quảng Ninh; tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030; hoạt động của tỉnh Quảng Ninh trong triển khai đổi mới, cải cách, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương trên địa bàn. Đặc biệt là phối hợp trong tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – 2026 tại tỉnh Quảng Ninh.

Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khẳng định, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, được Trung ương đánh giá cao và nhân dân đồng thuận, tin tưởng.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam trên radio

Kết quả đó có được một phần là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ tích cực trong công tác tuyên truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhấn mạnh Quảng Ninh luôn coi công tác thông tin, tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định thời gian tới tỉnh Quảng Ninh và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục ký kết hợp tác để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu nổi bật của tỉnh.

Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quảng Ninh trong nước và ngoài nước. Ngoài các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng các tin, bài trên các kênh, sóng của VOV, hai bên nghiên cứu tổ chức các cuộc tọa đàm, hội nghị, hội thảo nhằm tổng kết những mô hình mới, cách làm hay, tư duy đổi mới - sáng tạo của Quảng Ninh theo các chủ đề, gắn với truyền thông, quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Ninh trên các kênh của VOV phù hợp với từng giai đoạn phát triển của tỉnh.

Đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam tặng Tỉnh uỷ Quảng Ninh bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đài Tiếng nói Việt Nam

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh cũng bày tỏ niềm phấn khởi khi Quảng Ninh được chọn là nơi tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - 2026. Đây là cơ hội để những người làm báo học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Với kinh nghiệm tổ chức sự kiện lớn mang tầm quốc gia, quốc tế, tỉnh Quảng Ninh sẽ phối hợp, thực hiện tốt các điều kiện tổ chức Liên hoan thành công, để lại những dấu ấn tốt đẹp đối với các đại biểu khi tới Quảng Ninh.

Dự kiến, Liên hoan Phát thanh toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 4/2026, là một trong những sự kiện khởi đầu mùa du lịch hè Quảng Ninh trong năm tới.