Đài Tiếng nói Việt Nam tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị tập huấn là nhằm giúp đội ngũ người làm báo làm chủ "trận địa" thông tin về kỳ đại hội quan trọng sắp tới.