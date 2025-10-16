Đài Tiếng nói Việt Nam tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Ngày 16/10, lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam chủ trì khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ông Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị tập huấn là nhằm giúp đội ngũ người làm báo làm chủ "trận địa" thông tin về kỳ đại hội quan trọng sắp tới.
Hội nghị có sự tham dự của 86 viên chức là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các đơn vị trong Đài tiếng nói Việt Nam, Báo và phát thanh truyền hình các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng.
PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng thư ký hội đồng lý luận Trung ương, trao đổi về phương thức tuyên truyền đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng được trao đổi, phân tích trong dịp này.
