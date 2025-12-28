Nam NSƯT đóng Chủ tịch tỉnh phim giờ vàng VTV, ngoài đời là Đại tá quân đội

(VTC News) -

Trong Lằn ranh – bộ phim chính luận đang phát sóng giờ vàng trên VTV1, nhân vật Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thủy do NSƯT Phạm Cường đảm nhận không xuất hiện dày đặc nhưng lại giữ vai trò then chốt, tạo nên sức nặng tư tưởng cho toàn bộ câu chuyện.

Đây cũng là một trong những vai diễn khiến khán giả chú ý bởi chiều sâu nội tâm và phong thái rất “đời” của người đứng đầu chính quyền địa phương.

NSƯT Phạm Cường vào vai Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thủy trong phim "Lằn ranh".

Chia sẻ về vai diễn này, NSƯT Phạm Cường cho biết: "Năm 2010, tôi từng vào vai một vị Chủ tịch tỉnh liêm khiết, chính trực, mẫu hình dễ được yêu mến. Năm 2025, nhân vật Chủ tịch tỉnh lần này vẫn đại diện cho chính nghĩa, nhưng không hiền lành tuyệt đối, anh ta biết “lấy độc trị độc” bởi cái ác lúc này không đơn giản như trước".

NSƯT Phạm Cường cho biết ông rất yêu thích dòng phim chính luận. Ngoài làm nghệ sĩ sân khấu và điện ảnh, ông từng có 8 năm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội và 9 năm giữ cương vị Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

“Trong quá trình công tác, tôi thường xuyên tiếp cận các văn bản pháp lý, chủ trương, đường lối, gặp gỡ nhiều cán bộ, lãnh đạo nên khi vào vai trong phim chính luận có phần đỡ bỡ ngỡ hơn. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng học và thoại lời chính luận rất khó, buộc diễn viên phải đào sâu nội hàm câu chữ để tránh sự khô cứng”, ông chia sẻ.

NSƯT Phạm Cường từng đảm nhận vị trí Giám đốc Điện ảnh Quân đội, đồng thời mang quân hàm Đại tá.

NSƯT Phạm Cường sinh năm 1965 tại Hải Phòng. Trong thập niên 1990 đến đầu những năm 2000, ông được mệnh danh là “nam thần màn ảnh Việt” nhờ ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm và giọng nói trầm ấm.

Sở hữu lối diễn xuất điềm đạm, ông thường được giao những vai trí thức, lãnh đạo, người đàn ông từng trải. Trong sự nghiệp, NSƯT Phạm Cường đã tham gia gần 800 bộ phim lớn nhỏ, với nhiều vai diễn đáng nhớ trong các tác phẩm: Chủ tịch tỉnh, Chiều tàn thu muộn, Bến bờ vực thẳm… Đặc biệt, vai diễn trong Khoan nói lời yêu thương đã mang về cho ông giải Cánh Diều Vàng 2010 – Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc.

Tuy nhiên ít ai biết, trước khi nổi tiếng, NSƯT Phạm Cường từng trải qua rất nhiều công việc như thợ sơn, thợ làm bánh, thợ xây rồi công nhân... Dù kinh tế gia đình không quá khó khăn, nhưng ông vẫn muốn đi làm thuê để trải nghiệm cuộc sống và thấu hiểu được giá trị của đồng tiền.

"Việc gì cũng thử, càng lấm lem tôi càng thấy thú vị. Tôi làm vì thích chứ không phải vì mưu sinh, nên chẳng thấy mệt", ông nói.

Sau đó, Phạm Cường thi đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh. Nhờ tài năng cùng ngoại hình điển trai, ông nhanh chóng thành công ở lĩnh vực diễn xuất. Được biết, NSƯT Phạm Cường cũng là người duy nhất trong gia đình theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

NSƯT Phạm Cường đã tham gia hàng trăm bộ phim.

Cơ duyên đến với nghề diễn cũng rất bất ngờ. Trong một lần đi xem phim cùng bạn, ông được gọi vào thử vai vì bị nhầm là thí sinh thi tuyển diễn viên. Không hiểu rõ chuyện gì, họ vẫn “liều” bước vào và trúng tuyển.

Ông chia sẻ thời điểm ấy, việc thi diễn viên là điều rất “ghê gớm”, gắn với những tên tuổi lớn như Thế Anh, Lâm Tới, Trà Giang… nên ông thậm chí còn giấu gia đình, không dám nói mình đi thử vai. Lớp học của Phạm Cường khi đó quy tụ nhiều gương mặt sau này trở nên quen thuộc với khán giả như Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Hồng Giang, Huệ Đàn, Tuấn Minh, Tú Oanh…

Sau nhiều năm cống hiến, NSƯT Phạm Cường từng đảm nhận vị trí Giám đốc Điện ảnh Quân đội, đồng thời mang quân hàm Đại tá.

NSƯT Phạm Cường kết hôn với mỹ nhân màn ảnh - NSND Thu Quế.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSƯT Phạm Cường còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền chặt với NSND Thu Quế – mỹ nhân nổi tiếng một thời của màn ảnh Việt. Cặp đôi bén duyên khi gặp nhau tại Đoàn kịch Quân khu 2. Họ từng đóng chung trong một số phim như Đèn vàng, Chiều tàn thu muộn.

Với khuôn mặt dịu dàng, đoan trang, NSND Thu Quế cũng để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Năm 2016, nữ diễn viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND vì những cống hiến, đóng góp của mình cho nền nghệ thuật nước nhà. Ngoài ra, Thu Quế cũng mang quân hàm Đại tá như chồng.

Hai nghệ sĩ là một trong những cặp diễn viên có đời sống hạnh phúc nhưng kín tiếng bậc nhất showbiz Việt. Họ có hai người con nhưng đều không theo nghệ thuật. Trong cuộc sống gia đình, NSƯT Phạm Cường có tính cách kín đáo, ít thể hiện tình cảm bằng lời nói nhưng lại là một người chồng, người cha sống trách nhiệm, nghiêm túc, giàu tình cảm và rất chu đáo với vợ con. Còn NSND Thu Quế cũng hết lòng chăm lo, vun vén cho gia đình.

Cặp đôi có hai người con nhưng đều không theo nghệ thuật.

Vì làm cùng nghề nên NSƯT Phạm Cường và NSND Thu Quế luôn thấu hiểu, cảm thông, tạo điều kiện cho nhau phát triển. Từng tham gia hàng trăm bộ phim, nghệ sĩ Phạm Cường không tránh được những lúc phải đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nữ. Tuy vậy, bà xã ông không hề ghen tuông bởi hiểu tính chất công việc và tin tưởng chồng. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, tình yêu và sự tin tưởng của đối phương chính là “bí quyết” giúp họ giữ gìn hạnh phúc gia đình.