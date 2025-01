Đại tá Đỗ Đức Trịnh phụ trách điều hành Công an tỉnh Bắc Giang

(VTC News) -

Bộ trưởng Bộ Công an giao Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Công an tỉnh Bắc Giang từ ngày 20/1 cho đến khi kiện toàn chức vụ Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Công an tỉnh Bắc Giang.

Đại tá Đỗ Đức Trịnh sinh năm 1978, quê quán huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông tốt nghiệp Học Viện An ninh Nhân dân năm 2001; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý nhà nước về an ninh quốc gia; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Quá trình công tác tại Công an tỉnh Bắc Giang, Đại tá Đỗ Đức Trịnh trải qua các chức danh: Trợ lý, Đội trưởng, Phó Trưởng Công an huyện Lục Nam, Trưởng Công an huyện Lục Nam.

Trước đó, ngày 20/1, Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.