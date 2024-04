Đại sứ Việt Nam tại Israel: Toàn bộ công dân Việt Nam vẫn an toàn

Trước căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang, phóng viên VOV thường trú tại Ai Cập phụ trách khu vực Trung Đông đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel. Thông tin mới nhất từ Đại sứ Lý Đức Trung ngày 14/4 cho biết, gần 700 người Việt Nam tại Israel vẫn an toàn và Đại sứ quán đang tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân.

Đại sứ Việt Nam tại Israel - Lý Đức Trung. (Ảnh: TTXVN)

Theo Đại sứ Lý Đức Trung: “Cho đến nay thiệt hại của Israel về người và vật chất đang ở mức tối thiểu, đến khoảng 7h30 sáng 14/4 theo giờ Israel, mọi hoạt động về hàng không, không phận đã được mở lại. Chính quyền Israel khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người, đóng cửa trường học.

Đại sứ quán tiếp tục rà soát, thăm hỏi các đầu mối cộng đồng để cập nhật tình hình. Hôm nay, cán bộ nhân viên Đại sứ quán cũng đi khảo sát tình hình tại các khu vực có báo động tấn công tên lửa vào đêm hôm trước và thấy rằng cuộc sống sở tại nhịp sống vẫn diễn ra bình thường”.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã khuyến cáo công dân cần thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại và các ứng dụng đảm bảo an ninh, an toàn liên quan; chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết, tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của chính quyền sở tại, hạn chế đến các địa điểm tập trung đông người; trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết thông tin về các phương án bảo hộ công dân, liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân theo các số điện thoại sau đây: +972-555-025-616; +972-52-727-4248 hoặc +972-50-994-0889.