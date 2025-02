(VTC News) -

Đại sứ quán Israel hỗ trợ cải tạo trường học sau bão tại Lào Cai.

Theo Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, hai trường mầm non vùng cao tại Lào Cai hôm 19/2 hoàn tất cải tạo và khánh thành, với sự tài trợ từ Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và Alma Cam Ranh Resort.

Dự án cải tạo được triển khai sau những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 Yagi gây ra năm 2024. Với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 300 triệu đồng, dự án phối hợp với tỉnh Lào Cai giúp khôi phục và nâng cấp điểm trường mầm non Nà Lặc và điểm trường Tân Tiến thuộc Trường Tiểu học và Mầm non Trịnh Tường, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát.

Điểm trường Nà Lặc và Tân Tiến bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cơn bão số 3, có nhiều hư hại như trần nhà bị sập và tình trạng thấm dột kéo dài. Để khắc phục hậu quả, dự án xây dựng nhà bếp và khu phụ mới, cải tạo lại mái để có thể các khu nhà có thể chống chọi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đồng thời sơn sửa lại một số khu vực cũ, mang đến không gian sạch sẽ, tươi mới hơn cho các em học sinh và giáo viên.

Đại sứ quán Israel hỗ trợ cải tạo trường học sau bão tại Lào Cai

Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer chia sẻ, Israel tái khẳng định cam kết lâu dài của mình đối với sự phát triển cộng đồng tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và nâng cấp cơ sở hạ tầng địa phương.

Đại sứ nói: "Tại Israel, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục cũng như sự cần thiết của một môi trường học tập an toàn và hỗ trợ cho trẻ em phát triển. Chúng tôi đồng cảm với những khó khăn mà người dân nơi đây gặp phải, bởi Israel cũng là một quốc gia phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và hạn chế về tài nguyên".

Lào Cai là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão số 3 – Yagi, với nhiều thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tại các khu vực miền núi, gây tác động nghiêm trọng đến đời sống và giáo dục của học sinh. Riêng tại huyện Bát Xát, 33 trường học bị tàn phá hoặc bị ảnh hưởng do sạt lở.