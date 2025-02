Hội đồng Anh hỗ trợ 24 tỷ đồng cho các dự án 'Kết nối văn hóa' của Việt Nam

(VTC News) -

Hội đồng Anh vừa thông báo các dự án nhận được tài trợ từ chương trình Kết nối Thông qua Văn hóa (CTC) năm 2024 – một chương trình thúc đẩy sự hợp tác sáng tạo giữa các nghệ sĩ Vương quốc Anh và Châu Á - Thái Bình Dương.

Chương trình hỗ trợ 84 dự án sáng tạo, trong đó có 10 dự án hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác mãnh mẽ hơn trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Chương trình Kết nối Thông qua Văn hóa với tổng giá trị tài trợ lên tới hơn 741.000 bảng Anh (khoảng 24 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ nghệ sĩ và các tổ chức văn hóa hiện thực hóa tầm nhìn sáng tạo của mình.

Các khoản tài trợ sẽ giúp xây dựng quan hệ đối tác văn hóa lâu dài giữa Vương quốc Anh và các quốc gia thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, vượt qua các giới hạn về mặt địa lý, thúc đẩy đối thoại, đổi mới và hiểu biết lẫn nhau.

Chương trình này là minh chứng cho cam kết của Hội đồng Anh trong việc vun đắp các mối liên kết nghệ thuật quốc tế, thúc đẩy trao đổi ý tưởng và sự sáng tạo.

Hàng loạt những nỗ lực hợp tác vượt qua mọi khoảng cách về mặt địa lý cũng như đa dạng về các mảng nghệ thuật sẽ giúp hình thành nhiều suy nghĩ và ý tưởng mới, từ đó giải quyết các thách thức toàn cầu về sự đang dạng, hòa nhập và biến đổi khí hậu.

Poster chương trình "Kết nối Thông qua Văn hóa (CTC)"

"Chúng tôi rất vui mừng được công bố những dự án nhận tài trợ của chương trình Kết nối Thông qua Văn hóa năm 2024. Đây là những dự án đã thể hiện được tiềm năng vượt trội trong hợp tác liên văn hóa”, bà Nguyễn Phương Thảo – Giám đốc Ban Nghệ thuật và Công nghiệp Sáng tạo, Hội đồng Anh tại Việt Nam cho biết.

Các dự án được tài trợ của năm 2024 rất đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực gồm phim ảnh, công nghệ sáng tạo, văn học, nghệ thuật thị giác, sân khấu, vũ đạo, thiết kế, thời trang, thủ công và âm nhạc.

Các dự án nhận tài trợ năm 2024 của Việt Nam như: Connecting Ecological Grief (tạm dịch: Kết nối nỗi đau sinh thái) của Nghệ sỹ Youngsook Choi, Heart of Glass (Vương quốc Anh) và Á Space của Việt Nam; Biểu diễn đương đại thử nghiệm: Trao đổi/kết nối giữa Việt Nam và Scotland (Nghệ sỹ Mamoru Iriguchi, Take Me Somewhere, Vương quốc Anh và nghệ sĩ Trà Nguyễn (Việt Nam)…..