Công nghệ 17/8: Chip não giải mã suy nghĩ con người với độ chính xác 74%

Chip não giải mã suy nghĩ con người với độ chính xác 74%

Các nhà khoa học tại Đại học Stanford đã phát triển một thiết bị cấy ghép não có thể chuyển đổi suy nghĩ thành văn bản với độ chính xác lên tới 74%. Thiết bị này hoạt động như một giao diện não - máy tính (BCI), kết nối hệ thần kinh với máy móc để giải mã hoạt động não bộ.

Trong thử nghiệm, các microelectrode được cấy vào vùng vỏ não vận động – nơi kiểm soát lời nói – và AI được huấn luyện để nhận diện các từ mà người tham gia chỉ tưởng tượng hoặc cố gắng nói. Kết quả cho thấy hệ thống có thể dịch các câu tưởng tượng thành văn bản một cách hiệu quả.

Hình ảnh quét não người. (Nguồn: Canva)

Một tính năng bảo mật đặc biệt cho phép hệ thống chỉ hoạt động khi người dùng nghĩ đến mật khẩu “Chitty chitty bang bang”, với độ nhận diện lên tới 99%. Điều này giúp kiểm soát việc đọc suy nghĩ không mong muốn.

Các nhà nghiên cứu tin rằng công nghệ này có thể giúp phục hồi khả năng giao tiếp tự nhiên cho người mất tiếng, và trong tương lai có thể huấn luyện AI để bỏ qua suy nghĩ nội tâm không chủ đích.

Trung Quốc ra mắt hệ thống khắc lượng tử thương mại đầu tiên

Hệ thống khắc chùm tia điện tử “Xi Zhi” do Đại học Chiết Giang phát triển đã bước vào giai đoạn thử nghiệm ứng dụng, đánh dấu bước tiến lớn trong công nghệ chip lượng tử nội địa. Thiết bị này có khả năng “viết” mạch trực tiếp lên silicon với độ chính xác 0,6 nanomet, không cần mặt nạ quang học truyền thống, giúp tăng tốc độ và giảm chi phí phát triển chip.

Trước đây, công nghệ này bị kiểm soát xuất khẩu, khiến các viện nghiên cứu Trung Quốc không thể tiếp cận. Nay, “Xi Zhi” đang được đàm phán mua bởi Huawei HiSilicon và nhiều tổ chức khác, với giá thấp hơn mức quốc tế.

Sự thành công của “Xi Zhi” là kết quả của mô hình đổi mới kép tại tỉnh Chiết Giang, kết hợp giữa công nghệ và công nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển chip cao cấp trong nước.

Meta bị chỉ trích cho phép chatbot trò chuyện “gợi cảm” với trẻ em

Meta đang đối mặt với làn sóng phản đối sau khi tài liệu nội bộ 200 trang bị rò rỉ cho thấy chatbot AI của hãng từng được phép tham gia các cuộc trò chuyện mang tính lãng mạn hoặc gợi cảm với trẻ em. Dù Meta đã gỡ bỏ các hướng dẫn gây tranh cãi, nhiều chính trị gia Mỹ đã yêu cầu điều tra, cho rằng công ty có thể đã gây hại và lừa dối công chúng về mức độ bảo vệ trẻ em.

Mark Zuckerberg trong một hội nghị tại Denver, Mỹ vào năm 2024. (Nguồn: AP)

Ca sĩ Neil Young tuyên bố ngừng sử dụng Facebook cho mọi hoạt động liên quan, gọi việc Meta cho phép chatbot tương tác với trẻ em theo cách đó là “không thể chấp nhận được”.

Một người đàn ông cao tuổi ở New Jersey đã tin rằng chatbot “Big sis Billie” là người thật và lên kế hoạch đến gặp, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Meta không bình luận về vụ việc nhưng thừa nhận chatbot có thể khiến người dùng tin rằng chúng là con người.