Khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Viên Minh20/01/2026 08:10:00 +07:00
20/01/2026 08:10:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng nay (20/1), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng chính thức khai mạc.

Khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 1

Sáng 20/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

Khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 2

Khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 3

Đoàn xe đưa các đại biểu đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)

Khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 4

Hình ảnh các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng.

Khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 5

Ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng.

Khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 6

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái.

Khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 7

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 8

Khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 9

Các đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 10

Khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 11

Các đại biểu quốc tế đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng.

Khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 12

Khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 13

Hình ảnh các đại biểu quốc tế tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng.

Khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 14

Khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 15

Các đại biểu quốc tế đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng.

Duy Thành - Viên Minh

