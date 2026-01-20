Khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Sáng 20/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)
Đoàn xe đưa các đại biểu đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng.
Ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.
Các đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu quốc tế đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng.
Hình ảnh các đại biểu quốc tế tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng.
Các đại biểu quốc tế đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng.
