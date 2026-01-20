Đại hội XIV của Đảng nhận 559 thư điện mừng từ bạn bè quốc tế

(VTC News) -

Sáng 20/1, tại Phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng, thay mặt Đoàn thư ký Đại hội, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Đoàn Thư ký của Đại hội thông báo về thư, điện mừng của các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài gửi tới chúc mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Tính đến ngày 19/1, Đại hội nhận được 559 thư, điện mừng từ 109 chính đảng, 6 tổ chức quốc tế và khu vực, 16 cá nhân, 122 tổ chức nhân dân và 306 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

Sáng 20/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Trong đó, Đại hội nhận điện mừng từ các đảng cộng sản cầm quyền và đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, nước bạn bè, truyền thống bao gồm Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Cuba và Đảng Lao động Triều Tiên.

Đại hội cũng nhận 31 thư điện mừng từ các nước châu Á, châu Đại Dương; 26 điện mừng từ các nước châu Âu; 27 điện mừng từ các nước châu Mỹ; 20 điện mừng từ các nước Trung Đông, châu Phi và 6 điện mừng từ các tổ chức quốc tế và khu vực.