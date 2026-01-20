Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên TTXVN tại Moskva có cuộc trò chuyện với Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của Đảng Nước Nga thống nhất (ER), ông Andrey Klimov, trao đổi về tầm quan trọng của hợp tác giữa hai đảng cầm quyền cũng như những cơ hội hợp tác mới được kỳ vọng sau Đại hội.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng tối cao của Đảng “Nước Nga Thống nhất” (ER) Andrey Klimov trò chuyện, trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nga. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Theo ông Klimov, trong bối cảnh những thách thức ngày nay còn liên quan đến sự phát triển công nghệ, đến các vấn đề toàn cầu, Việt Nam cần phải bảo vệ vị thế của mình không chỉ trong phạm vi khu vực, mà còn khẳng định là một quốc gia đang phát triển nhanh chóng trên bản đồ thế giới. Hiện nay, tốc độ tăng trưởng sản xuất của Việt Nam rất cao và chủng loại hàng hóa mà Việt Nam sản xuất cũng rất đa dạng. Nhiều ngành công nghiệp ở Việt Nam nhanh chóng trở nên nổi bật trên thị trường toàn cầu.

Ông Klimov cho rằng tất cả những thành tựu này đều bắt đầu từ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hầu hết mọi lĩnh vực đời sống quốc gia. Do vậy Đại hội XIV không chỉ quyết định các hướng đi chính trong sự phát triển của Việt Nam, mà còn định hình phần lớn phương thức và cách thức quản lý đất nước.

Theo ông Klimov, các văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều ý kiến đóng góp và cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn.

Với vai trò trực tiếp thúc đẩy quan hệ giữa ER và Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển trong 15 năm qua nói riêng và tại các diễn đàn quốc tế nói chung, ông Klimov nhận định tiềm năng của mối quan hệ giữa hai Đảng thực sự rất lớn. Theo quan điểm của Nga, đã đến lúc hai bên có thể thiết lập đối thoại chính trị song phương toàn diện, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Ông cho rằng Nga và Việt Nam có thể cùng giải quyết nhiều vấn đề, bao gồm cả những vấn đề phức tạp liên quan đến một thế giới đang thay đổi, thông qua cuộc đối thoại dựa trên sự tin tưởng này. Hai bên có thể định kỳ tổ chức các diễn đàn dưới sự bảo trợ của các đảng liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế.

Ông Klimov cho biết ER hy vọng có thể mở rộng hơn nữa các hoạt động trong không gian Á-Âu chung. Gần đây đã diễn một cuộc gặp ở cấp cao nhất của hai Đảng tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên) khi Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch ER Dmitry Medvedev hồi tháng 10/2025 dịp dự lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Tại cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thể hiện mức độ tin tưởng rất cao. ER đã vạch ra một số bước đi trước mắt và hy vọng rằng tới đây hai bên sẽ tiếp tục hợp tác dựa trên các thỏa thuận liên đảng. ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.

Đề cập đến hợp tác ngoài phạm vi song phương, như khu vực Á-Âu rộng lớn, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các diễn đàn như Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị châu Á, ông Klimov cho rằng trong hầu hết các lĩnh vực, lập trường của hai bên đều tương đồng. Theo ông, điều này cần được phát triển, hỗ trợ và củng cố. Ông tin tưởng rằng trong năm 2026, hai bên sẽ đạt được tầm cao mới trong quan hệ song phương.