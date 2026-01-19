Lào tin tưởng những định hướng đúng đắn đưa Việt Nam phát triển nhanh hơn nữa

Vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trong khu vực và trên trường quốc tế. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) sẽ tiếp tục đề ra những định hướng đúng đắn, đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane trước thềm Đại hội XIV, diễn ra từ ngày 19-25/1 tại thủ đô Hà Nội.

Theo Bộ trưởng Thongsavanh, mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam luôn được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước không ngừng gìn giữ, vun đắp để mối quan hệ hữu nghị vĩ đại ngày càng đơm hoa kết trái hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả đó thể hiện qua việc hai nước luôn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau một cách chặt chẽ và hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane trả lời phỏng vấn PV TTXVN tại Lào. (Ảnh: TTXVN)

Ông nêu rõ năm 2025 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của cả hai nước. Hai bên đã trao đổi khoảng 400 đoàn các cấp, thể hiện sự gắn bó, tin cậy và hợp tác thường xuyên. Bên cạnh đó, các đoàn đại biểu cấp cao hai nước cũng duy trì tiếp xúc thường xuyên thông qua các chuyến thăm song phương cùng như bên lề các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào nhấn mạnh điểm nổi bật nhất trong năm 2025 là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược”. Đây là một dấu mốc mới, mang ý nghĩa lịch sử, đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Mối quan hệ này không chỉ thể hiện ở chủ trương, đường lối mà còn được cụ thể hóa bằng những hợp tác thực chất trong kết nối hạ tầng, giao thông, phát triển kinh tế và nhiều lĩnh vực khác, góp phần quan trọng vào gắn kết chiến lược giữa hai quốc gia. Bên cạnh đó, Lào và Việt Nam luôn coi hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố và thắt chặt mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Đánh giá về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 19-25/1, Bộ trưởng Thongsavanh cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến nhiều quốc gia, trong đó có Lào và Việt Nam. Ông tin tưởng đại hội sẽ tiếp tục đề ra những định hướng đúng đắn, đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

Đại sứ Campuchia tại Lào Hulkrang Phanang chia sẻ nhận định về Đại hội XIV. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Lào khẳng định Lào và Việt Nam có truyền thống, cơ chế phối hợp, trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau không chỉ trong quá khứ, hiện tại mà cả trong tương lai. Hai nước cùng chung cội nguồn, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào đều ra đời từ Đảng Cộng sản Đông Dương, cùng sát cánh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Mối quan hệ đặc biệt này được coi là di sản quý báu, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của cả hai quốc gia.

Bộ trưởng Thongsavanh nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt gắn bó giữa Lào và Việt Nam còn góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển chung trong khu vực và trên thế giới. Theo ông, việc nâng cấp quan hệ song phương cũng tạo thêm cơ chế để hai nước tăng cường kết nối phát triển, cùng hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao. Trong khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh, ở mức hai con số, Lào cũng nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng không dưới 6%. Ông mong muốn khoảng cách phát triển không quá xa và hai bên sẽ cùng hỗ trợ lẫn nhau; đồng thời bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của cả hai nước.

Liên quan đến Lào, Bộ trưởng Thongsavanh cho biết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước. Lào đã ban hành Cương lĩnh chính trị lần thứ ba với tầm nhìn chiến lược đến năm 2055 - thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Nhân dân cách mạng Lào - cùng các mục tiêu đến năm 2030. Từ năm 2026, Lào bắt đầu lộ trình thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, hướng tới đạt các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Cùng chung quan điểm, Đại sứ Campuchia tại Lào Hulkrang Phanang nhận định, thời gian gần đây Việt Nam đã đạt được những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế. Ông kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đề ra các chính sách mới, tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - chính trị, đồng thời nâng cao hơn nữa vai trò và vị thế của Việt Nam tại ASEAN và khu vực, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và sự ổn định chung