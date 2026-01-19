(VTC News) -

"Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba trân trọng gửi tới Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam lời chúc tốt đẹp nhất, chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức thành công và đạt được những kết quả tốt đẹp. Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định con đường phát triển của mình: xây dựng một xã hội lấy con người làm trung tâm, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hài hòa với môi trường, hòa bình và tích cực hội nhập với cộng đồng quốc tế", Đại sứ nói.

Đại sứ Cuba chúc mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng một nền kinh tế tạo ra ngày càng nhiều của cải cho quốc gia, mang lại phúc lợi xã hội cao hơn, công bằng hơn cho Nhân dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước.

"Những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua là minh chứng rõ ràng cho thấy rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, với tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và sự đồng lòng của Nhân dân, hoàn toàn có thể xây dựng một xã hội phát triển, ổn định và tiến bộ.

Từ nền tảng đó, chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam không chỉ tiếp tục củng cố những thành quả đã đạt được, mà còn sẽ thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đã đề ra cho giai đoạn phát triển sắp tới. Nhân dân Cuba trân trọng gửi lời chúc mừng, lời chúc tốt đẹp và thành công nhất tới Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV".