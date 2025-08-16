Đại hội Đảng bộ xã Yên Phong: Dấu mốc cho một chặng đường phát triển mới

(VTC News) -

Trong 2 ngày 15 - 16/8, Đảng bộ xã Yên Phong, Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của địa phương sau khi chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng tầm nhìn và chiến lược phát triển toàn diện cho xã Yên Phong trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Phong, Bắc Ninh, phát biểu tại Đại hội.

Đảng bộ xã Yên Phong được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 đảng bộ các xã: Đông Tiến, Trung Nghĩa, Long Châu và thị trấn Chờ với 49 tổ chức đảng trực thuộc và 1.910 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ 4 xã, thị trấn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn đề ra. Đặc biệt là chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy; tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc.

Báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19 và các yếu tố khách quan khác, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã Đông Tiến, Trung Nghĩa, Long Châu và thị trấn Chờ (trước sáp nhập) đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Toàn cảnh Đại hội xã Yên Phong, Bắc Ninh.

Đại hội thống nhất mục tiêu tổng quát: Xây dựng xã Yên Phong phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; phấn đấu trở thành phường trước năm 2030, theo định hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại và an toàn.

Đảng bộ xã đề ra 16 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực; 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, trong đó nhấn mạnh: Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao; Hoàn thiện hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông kết nối; ưu tiên quỹ đất cho phát triển công nghiệp, dịch vụ; Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; quan tâm chính sách an sinh xã hội; Giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong hệ thống chính trị.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Yên Phong nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Đại hội cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 32 người; chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 người; chỉ định ông Nguyễn Văn Hoàn giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã gồm 5 người và chỉ định 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội Đảng bộ xã Yên Phong lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc lịch sử, mở ra thời kỳ phát triển mới cho địa phương.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tin tưởng rằng Đảng bộ xã Yên Phong sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần cùng tỉnh Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.