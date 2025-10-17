Đại hội Đảng bộ Cà Mau lần thứ I: Xác định 22 chỉ tiêu trọng tâm giai đoạn 2026-2030

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định, Cà Mau sau hợp nhất có vị thế chiến lược, nhiều tiềm năng nổi trội và lợi thế khác biệt cần được tận dụng, khai thác hiệu quả để phát triển xứng tầm, trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước. Cà Mau không còn là nơi xa xôi, hẻo lánh, không còn là điểm tận cùng của đất nước nữa, mà đã được Trung ương xác định là ‘tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc’, là cửa ngõ ra biển lớn, với nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt và cơ hội nổi trội.