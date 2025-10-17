Đại hội Đảng bộ Cà Mau lần thứ I: Xác định 22 chỉ tiêu trọng tâm giai đoạn 2026-2030

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức với chủ đề: “Phát huy truyền thống Anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện; vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.
Đại hội có sự tham dự của 450 đại biểu, đại diện cho hơn 80.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Phương châm hành động của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển". Đại hội tập trung tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Đoàn Chủ tịch gồm 19 người, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 người, Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội gồm 7 người.
Đại hội vinh dự, vui mừng đón ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TP.HCM thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội rất vinh dự đón tiếp các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Các lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quý Mẹ Việt Nam Anh hùng...
Đại hội đánh dấu sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau trên hành trình khơi dậy khát vọng phát triển, bứt phá vươn lên, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư TP.HCM - thay mặt Bộ Chính trị - đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần đoàn kết và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Cà Mau trong nhiệm kỳ qua. Cà Mau đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để đưa tỉnh phát triển, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.
Ông cũng biểu dương kết quả thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức, bộ máy và cán bộ, bước đầu vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cà Mau sau hợp nhất có vị thế chiến lược, nhiều tiềm năng nổi trội và lợi thế khác biệt cần được tận dụng, khai thác hiệu quả để phát triển xứng tầm, trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.
Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định, Cà Mau sau hợp nhất có vị thế chiến lược, nhiều tiềm năng nổi trội và lợi thế khác biệt cần được tận dụng, khai thác hiệu quả để phát triển xứng tầm, trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước. Cà Mau không còn là nơi xa xôi, hẻo lánh, không còn là điểm tận cùng của đất nước nữa, mà đã được Trung ương xác định là ‘tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc’, là cửa ngõ ra biển lớn, với nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt và cơ hội nổi trội.
Theo ông Hải, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định quyết tâm chính trị cao trong giai đoạn mới. Cà Mau phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện; vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
Báo cáo chính trị tại Đại hội, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt kết quả khá, bình quân đạt hơn 7%/năm; chế biến thủy sản xuất khẩu phát huy được vai trò chủ lực với trên 80 nhà máy chế biến, với tổng công suất thiết kế khoảng 500.000 tấn/năm; sản lượng khí thương phẩm đạt 10 tỷ m3, khí hóa lỏng 725.000 tấn, điện 25.633 triệu KWh, đạm 5 triệu tấn; đã hoàn thành đưa vào vận hành 16 dự án điện gió với tổng công suất 870,2 MW; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 800.000 tỷ đồng.
Cùng đó, các loại hình dịch vụ vận tải và logistics, du lịch, tài chính - ngân hàng theo hướng đa dạng hóa sản phẩm; tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt hơn 11,32 tỷ USD; doanh thu du lịch tăng lên, ước 5 năm thu hút hơn 29,6 triệu lượt khách; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng nhanh, đạt 84%; phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng.
Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận dân chủ và 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội; xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp trên từng lĩnh vực.
Đại hội xác định 22 chỉ tiêu trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030, trong đó mục tiêu GRDP tăng trên 10%/năm. 22 chỉ tiêu chủ yếu trên 5 lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, đô thị - môi trường, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.
Đây là kim chỉ nam cho chặng đường phát triển 5 năm 2026 - 2030, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của địa phương trong việc vươn lên trở thành cực tăng trưởng xanh, hiện đại và bền vững của khu vực.
Đại hội đã công bố các quyết định chỉ định 56 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 19 người tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và chỉ định chức danh Bí thư và 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các ông: Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thành Ngại Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Thanh Thuỷ được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Ông Huỳnh Quốc Việt được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
Chỉ định Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 13 người. Ông Huỳnh Hữu Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 34 người, trong đó, có 31 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.
