Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bỏ quy định phân biệt hộ khẩu trong tuyển sinh

(VTC News) -

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2024. Theo đó, trường mở thêm ngành Y học cổ truyền, tổng chỉ tiêu tăng 50, lên 1.530 sinh viên.

Về điều kiện xét tuyển, tiêu chí phụ vẫn được giữ như cũ. Điểm mới là chỉ tiêu cho mỗi phương thức, ngành học không còn chia đôi giữa thí sinh có hộ khẩu TP.HCM và các tỉnh còn lại. Mỗi ngành đào tạo chỉ còn một mã tuyển sinh, điểm chuẩn được xác định chung.

Đại diện trường cho biết, nhiều năm nay, trường được giao đào tạo nhân lực y tế cho thành phố nên có chỉ tiêu, mã ngành riêng cho nhóm thí sinh TP.HCM và toàn quốc. Việc lọc ảo, xử lý nguyện vọng được Bộ GD&ĐT hỗ trợ.

Tuy nhiên, đầu tháng 6 vừa qua, Bộ GD&ĐT đề nghị trường tuân thủ quy chế tuyển sinh, không để thí sinh nào bị mất cơ hội do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh). Vì thế, nhà trường không được phân biệt thí sinh giữa các địa phương khi xét tuyển vào một ngành/chương trình đào tạo.

Chỉ tiêu, mã ngành xét tuyển của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được cập nhật.

Về học phí, năm 2024 – 2025, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến giữ nguyên mức học phí năm học trước với các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Dược học, Răng Hàm Mặt, tương đương 5.520.000 đồng/tháng (một năm học 10 tháng). Riêng các ngành còn lại, học phí tăng từ 3.164.000 đồng/ tháng lên 4.180.000 đồng/ tháng.

Năm ngoái, điểm chuẩn của trường dao động từ 18,35 đến 26,31 cho tổ hợp ba môn, cao nhất ở ngành Y khoa, khu vực ngoài TP.HCM.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được thành lập từ năm 2008, trên cơ sở Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Y tế TP.HCM. Ban đầu nhiệm vụ của trường là đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế TP.HCM, tiến tới trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu y học trọng điểm ở phía Nam.