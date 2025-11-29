(VTC News) -

Từ ngày 12/10 đến ngày 6/11/2025, vòng loại giải diễn ra tại 5 địa điểm trên toàn quốc với 69 đội bóng đến từ các trường đại học, học viện và cao đẳng, thi đấu tổng cộng 114 trận đấu. 16 đội xuất sắc lọt vào vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại sân vận động Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Sau hơn 10 ngày tranh tài, hai đội giàu truyền thống là Đại học Huế và Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao (TDTT) Hà Nội đã giành quyền vào chơi trận chung kết. Cuộc đối đầu được mong đợi này đã mang đến bầu không khí bóng đá đỉnh cao, góp phần làm nên dấu ấn trọn vẹn cho mùa giải 2025.

Đại học Huế vô địch Giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025.

Đại học Huế là đội vươn lên dẫn trước ở phút 45 sau tình huống thoát xuống và dứt điểm tự tin của Duy Tân. Sau bàn thua, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Sau những cơ hội được tạo ra, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội cũng khuất phục được thủ thành Xuân Khánh của Đại học Huế.

Phút 62, từ quả phạt góc, Đức Dương bật cao đánh đầu làm tung lưới đội bóng Cố đô. Tỷ số 1-1 được giữ hết hai hiệp chính, và hai đội bước vào loạt đá luân lưu. Kịch tính được đẩy lên cao trong 5 lượt đá sau khi thủ thành Xuân Khánh cản phá thành công một quả phạt đền, Đại học Huế tưởng như đã chạm tay vào cúp vô địch thì ở lượt cuối, thủ thành Tuấn Đức của Trường Đại học Sư phạm TDTT HN đẩy thành công cú đá của Hải Biên.

Tỷ số 4-4 khiến hai đội bước vào loạt đá knock-out, và ở lượt đá thứ 9, lại là Xuân Khánh trở thành người hùng khi khuất phục được Trọng Minh trong pha đá cân não.

Như vậy Đại học Huế đã giành chiến thắng 8-7 ở loạt đá luân lưu và giành chức vô địch Giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc năm 2025 Cúp TV360. Lần gần nhất Đại học Huế đăng quang tại giải bóng đá sinh viên toàn quốc cách đây đúng 10 năm.

Bên cạnh tinh thần thi đấu quyết liệt và những khoảnh khắc chuyên môn kịch tính, giải đấu năm nay còn lan tỏa nhiều giá trị nhân văn sâu sắc. Các cầu thủ Đại học Huế và Đại học Nha Trang đã mang đến những hình ảnh giàu cảm xúc khi gửi lời động viên, sẻ chia tới bà con quê nhà đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt miền Trung.

Những thông điệp được viết trên áo trong lúc ăn mừng bàn thắng hay những lời nhắn gửi trước – sau trận đấu đã chạm đến trái tim người hâm mộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng và tình yêu quê hương của các cầu thủ trẻ.