Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến giảm xét học bạ từ năm 2026

(VTC News) -

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy dự kiến cho năm 2026, tổng chỉ tiêu khoảng 9.880 sinh viên.

Trường giữ ổn định ba phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển tài năng; Xét điểm thi đánh giá tư duy; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đối với phương thức xét tuyển tài năng, trường áp dụng ba hình thức: Xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, AP, IB; Xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

Đối với hình thức xét tuyển thẳng, thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa sẽ được tuyển thẳng vào ngành học phù hợp.

Các thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia cũng được tuyển thẳng theo lĩnh vực đề tài dự thi.

Đối với hình thức xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế, thí sinh cần có điểm trung bình học tập từng năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 8 trở lên và sở hữu ít nhất một chứng chỉ quốc tế hợp lệ. Các chứng chỉ có hệ điểm chữ sẽ được quy đổi sang thang điểm 10 theo quy định của trường.

Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến hạn chế điểm học bạ, thay vào đó là điểm thi đánh giá tư duy từ năm 2026 (Ảnh: HUST)

Đối với hình thức xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm trung bình học tập đạt từ 8 trở lên và thuộc một trong các diện sau:

Thí sinh được chọn tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức, hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố do các Sở GD&ĐT, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Huế, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Vinh hay Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tổ chức ở các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ hoặc tổ hợp trong thời gian học THPT.

Thí sinh được chọn tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Thí sinh được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ vòng thi tháng trở lên.

Học sinh hệ chuyên (chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ) của các trường THPT chuyên trên toàn quốc, hoặc các lớp chuyên, hệ chuyên thuộc các đại học, đại học quốc gia, đại học vùng.

Điểm hồ sơ năng lực dành cho nhóm thí sinh này tối đa là 100 điểm, gồm điểm tư duy (tối đa 40 điểm), điểm thành tích (50 điểm) và điểm thưởng (10 điểm). Trong đó, điểm tư duy được quy đổi từ kết quả bài thi đánh giá tư duy (TSA) theo công thức TSA x 40/60.

Cấu trúc điểm hồ sơ năng lực được quy định cụ thể như sau:

Đối với kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026, trường dự kiến tổ chức 3 đợt vào ngày thứ 7, Chủ nhật, cụ thể:

Đợt 1: Ngày thi 24-25/1/2026; ngày đăng ký 5-15/12.

Đợt 2: Ngày thi 14-15/3/2026; ngày đăng ký 5-15/2/2026.

Đợt 3: Ngày thi 16-17/5/2026; ngày đăng ký 5-15/4/2026

Địa điểm thi trải rộng tại 11 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Kết quả kỳ thi này có thể được sử dụng để xét tuyển vào nhiều khối ngành, từ khoa học kỹ thuật, công nghệ đến kinh tế, tài chính, y dược và nông nghiệp.

Trường cũng cho biết, phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vẫn được giữ ổn định với 11 tổ hợp xét tuyển như các năm trước, gồm A00, A01, A02, B00, D01, D04, D07, D26, D28, D29 và K01.

Đối tượng xét tuyển là thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ GD&ĐT và các Sở GD&ĐT tổ chức. Về điều kiện dự tuyển, thí sinh cần tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng điểm sàn do Đại học Bách khoa Hà Nội quy định.

Về yêu cầu ngoại ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội yêu cầu thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP hoặc chứng chỉ quốc tế hợp lệ có thể được quy đổi điểm hoặc cộng điểm thưởng khi xét tuyển.

Đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, thí sinh cần đạt VSTEP trình độ B1 trở lên, IELTS 5.0 trở lên hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh đạt từ 6,5 điểm.

Riêng các chương trình liên kết quốc tế như TROY-BA, TROY-IT, FL2, trường yêu cầu VSTEP B2 hoặc IELTS 5.5 trở lên.

Quy định về điểm tiếng Anh tương đương như sau:

Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.680 sinh viên cho 65 chương trình đào tạo. Điểm chuẩn của trường dao động từ 19 - 29,39, trong đó chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo có điểm cao nhất với 29,39 điểm.