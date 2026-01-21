Đại gia Thái dự chi 19.317 tỷ đồng thâu tóm MM Mega Market Việt Nam

(VTC News) -

Sau công bố của tập đoàn bán lẻ Thái Lan Berli Jucker (BJC) về việc mua lại toàn bộ cổ phần của TCC Land International (Singapore) - pháp nhân duy nhất đang nắm giữ 100% vốn tại MM Mega Market Việt Nam, chiều 21/1, đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết chưa thể lên tiếng gì về vụ việc.

Trước đó, BJC công bố kế hoạch mua lại toàn bộ cổ phần của TCC Land International (TCCLI). Thương vụ mua bán - sáp nhập này dự kiến hoàn tất ngay trong quý II, sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường của BJC thông qua.

MM Mega Market Việt Nam được định giá 19.317 tỷ đồng trong thương vụ tái cấu trúc của tập đoàn Thái Lan.

Theo kế hoạch, BJC dự kiến chi khoảng 22,5 tỷ baht, tương đương khoảng 640 triệu USD (19.317 tỷ đồng), để mua 921,8 triệu cổ phần của TCCLI.

BJC coi đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố hiện diện tại Việt Nam - thị trường tăng trưởng nhanh trong khu vực ASEAN.

Sau khi hoàn tất, BJC kỳ vọng tạo ra cộng hưởng mạnh trong thu mua và chuỗi cung ứng giữa Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Thương vụ được thực hiện thông qua công ty con C-Distribution Asia, mua lại 100% cổ phần TCCLI.

Trong kế hoạch công bố, BJC cho biết MM Mega Market Việt Nam đang vận hành 30 trung tâm thương mại lớn tại Việt Nam. Doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình bán buôn, cung cấp hàng hóa với số lượng lớn và giá sỉ.

Doanh thu của chuỗi bán lẻ này năm 2024 đạt 17,8 tỷ baht (khoảng 17.862 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 442 triệu baht - khoảng 553 tỷ đồng. BJC đánh giá đây là “tài sản chất lượng” dù công ty mẹ từng chịu áp lực tài chính.

MM Mega Market Việt Nam cũng đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới lên 54 điểm bán vào năm 2030, tăng tỷ trọng khách hàng B2B và gấp đôi lợi nhuận sau thuế trong 5 năm tới.

MM Mega Market Việt Nam tiền thân là Metro Việt Nam, về tay người Thái năm 2015.

Thương vụ này là bước “thu về một mối”, tái cấu trúc nội bộ trong hệ sinh thái TCC của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi, để đưa mảng bán buôn - phân phối tại Việt Nam về cùng hệ sinh thái.

BJC và MM Mega Market Việt Nam hiện do TCC Group, trong đó TCC Group nắm hơn 75% vốn BJC.

BJC hiện phụ trách mảng bán lẻ và phân phối, chính là đơn vị đang vận hành hệ thống Big C, còn MM Mega Market Việt Nam được sở hữu gián tiếp thông qua Golden Land và TCCLI, các pháp nhân thuộc mảng bất động sản và đầu tư của TCC Group.

Giữa năm 2014, sau 12 năm kinh doanh tại Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Metro Olaf Koch đã ký chuyển nhượng toàn bộ các hoạt động của Metro Việt Nam, bao gồm 19 trung tâm bán sỉ và danh mục bất động sản liên quan, với giá 655 triệu euro (869 triệu USD) cho BJC của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi.

Ở thời điểm đó, Metro đã đầu tư mạnh mẽ và liên tục phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, và mạng lưới Metro tại Việt Nam trên toàn cầu chỉ xếp sau Trung Quốc.

Trước khi thâu tóm Metro Việt Nam, vào năm 2013, BJC cũng mua lại chuỗi cửa hàng Family Mart, một liên doanh của Tập đoàn Phú Thái và đối tác Nhật và đổi tên chuỗi cửa hàng tiện lợi này thành B's mart.