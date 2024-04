Đại diện Việt Nam lọt bảng xếp hạng 'ngôi sao đang lên' của Edtech thế giới

(VTC News) -

VUIHOC là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á nằm trong Bảng xếp hạng “ngôi sao đang lên” của Edtech thế giới năm 2024 do tạp chí TIME (Mỹ) và hãng nghiên cứu thị trường Statista thực hiện.

Theo đó, bên cạnh danh sách 250 công ty công nghệ giáo dục (EdTech) hàng đầu thế giới, Statista và TIME cũng đã công bố Bảng xếp hạng các “ngôi sao đang lên” trên thị trường Edtech thế giới năm 2024 (TIME World's Top EdTech Rising Stars of 2024) để vinh danh các tổ chức có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất trong 3 năm qua.

Danh sách Edtech bao gồm 15 “ngôi sao đang lên” này được Statista và TIME dựa trên các tiêu chí bao gồm: Công ty được thành lập dưới 10 năm; Doanh thu tối thiểu 1 triệu USD vào năm 2021; Tốc độ tăng trưởng doanh thu hơn 20% trong 3 năm qua. Trong đó, VUIHOC là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á nằm trong Bảng xếp hạng này.

VUIHOC lọt top 3 trong bảng xếp hạng.

Theo đại diện VUIHOC, việc trở thành đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á trong Bảng xếp hạng “ngôi sao đang lên” của Edtech thế giới năm 2024 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ phát triển VUIHOC trong việc thực hiện sứ mệnh trở thành nền tảng giáo dục tin cậy hàng đầu. VUIHOC sẽ tiếp tục kiên trì ứng dụng công nghệ để mang đến cơ hội tiếp cận bình đẳng chương trình giáo dục chất lượng cao với chi phí hợp lý tới mọi học sinh trên mọi miền tổ quốc.

“Với hơn 300.000 học sinh đang theo học, hơn 2.000.000 lượt tải, chúng tôi đặt mục tiêu tiếp tục tạo ra những tác động tích cực hơn nữa cho ngành giáo dục Việt Nam trong vòng 5 năm tới”, đại diện startup này khẳng định.

Theo "Báo cáo Đầu tư Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024" được Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Forbes Việt Nam và Do Ventures công bố ngày 26/4, năm 2023, dù các công ty khởi nghiệp Việt Nam nhận được tổng số vốn đầu tư là 529 triệu USD, giảm 17% nhưng lĩnh vực giáo dục (Edtech) cũng nhận số vốn cao nhất từ trước tới nay, tăng 107% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiêu biểu là các thương vụ như ELSA huy động được 23 triệu USD cho vòng gọi vốn Series C, MindX có vòng gọi vốn Series B trị giá 15 triệu USD…

Lý giải về sự gia tăng đầu tư của lĩnh vực giáo dục trong những năm gần đây, theo Giám đốc điều hành Do Ventures Lê Hoàng Uyên Vy, do là một trong các lĩnh vực nòng cốt nên nhu cầu về giáo dục sẽ luôn được ưu tiên tại thị trường Việt Nam.

Ngoài các mô hình công nghệ giáo dục (EdTech) dành cho các môn học chính trên lớp, các mô hình dạy kỹ năng STEM và kỹ năng mềm ngày càng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng được nhu cầu của người dùng và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.