Đại biểu Quốc hội băn khoăn việc coi dao là vũ khí để kiểm soát tuyệt đối

Thảo luận ở tổ về Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) chiều 24/5, đại biểu Nguyễn Phương Thuỷ (Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội) đề nghị làm rõ khái niệm vũ khí thô sơ, trong đó có việc quy định dao dài 20cm trở lên được coi là vũ khí loại này.

Đại biểu Thuỷ nêu Điều 32 về khai báo vũ khí thô sơ quy định: “Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu dao có tính chất sát thương cao thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành phải khai báo thông tin về số lượng, chủng loại sản phẩm, nhãn hiệu, tên cơ sở sản xuất với công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở sản xuất kinh doanh đóng chân hoặc cư trú”.

"Nếu coi dao là vũ khí thì tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh dao phải thực hiện khai báo với nhiều thủ tục. Nếu phải khai báo sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến người dân, cơ sở sản xuất. Trong khi đó, dao là vật dụng phổ biến dùng trong sản xuất, sinh hoạt, nhà ai cũng có, cũng cần sử dụng. Do đó chúng ta không nên coi dao là vũ khí và cần kiểm soát một cách tuyệt đối trên toàn xã hội như dự thảo Luật đề nghị", đại biểu Thuỷ nói.

Bà Thuỷ đặt câu hỏi, nếu các cơ sở sản xuất dao để phục vụ nhu cầu của người dân thì chúng ta có quản lý không, người sản xuất phải khai báo không và khai báo nhằm mục đích gì?

Đại biểu Nguyễn Phương Thuỷ.

Nêu dẫn chứng số liệu từ báo cáo của Bộ Công an, đại biểu Thuỷ cho biết, hiện nước ta có 12 làng nghề sản xuất dao, với 12.300 cơ sở doanh nghiệp, hộ kinh doanh, 22.000 người tham gia vào sản xuất, chưa kể các cơ sở sản xuất công nghiệp. Nếu tất cả phải đi khai báo thì rất mất thời gian, tăng thêm lực lượng phục vụ và chi phí xã hội rất lớn.

“Chúng ta không nên cấm tuyệt đối theo như dự thảo của Luật nêu ra tại Điều 3, bởi các loại dao là công cụ phục vụ sản xuất, đời sống hàng ngày của tất cả người dân. Trường hợp nếu sử dụng dao làm vũ khí gây án, gây thương tích, gây rối trật tự chúng ta vẫn có cơ sở để xử lý hình sự" , đại biểu Thuỷ đề nghị.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, cơ quan công an chỉ nên quản lý dao trong các trường hợp cụ thể, khu vực cụ thể, không nên đánh đồng.

“Khi tham gia giao thông hàng không, tất cả các vật sắc nhọn được soi chiếu an ninh đều coi là vật nguy hiểm và không được phép mang theo. Do vậy, ở những khu vực đặc biệt thì chúng ta nên quy định cấm tuyệt đối dao và vật sắc nhọn”, đại biểu Thuỷ nêu quan điểm.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Việt Thắng (đoàn Kiên Giang) cho rằng, trường hợp sử dụng dao có tính chất sát thương cao vào mục đích lao động, sản xuất, sinh hoạt thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này. Tuy nhiên, theo quy định tại Phụ lục 4 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì Danh mục vũ khí thô sơ có cả dao đi rừng, dao nhà bếp (như dao chặt xương, dao chặt gà, dao thái lọc, dao phi lê…).

"Tôi đề nghị cần phải đánh giá tác động kỹ lưỡng và quy định chặt chẽ hơn về nội dung này để tránh gây xáo trộn, khó khăn trong đời sống, sinh hoạt cũng như sản xuất thường ngày của người dân và để đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện Luật trong cuộc sống", đại biểu Thắng nêu quan điểm.

Đại biểu Lê Nhật Thành.

Đồng tình quan điểm trên, đại biểu Lê Nhật Thành (đoàn Hà Nội) cho rằng, các loại dao có tính sát thương cao không được coi là vũ khí khi người dân sở hữu để sử dụng trong lao động sản xuất, sinh hoạt.

Tuy nhiên, đại biểu Thành cũng nêu dẫn chứng báo cáo của Bộ Công: “Trong 5 năm qua, toàn quốc đã phát hiện, bắt giữ trên 16.000 vụ, 26.000 đối tượng sử dụng các loại dao và công cụ, phương tiện tương tự dao để gây án, trong đó đã xử lý trên 7.000 đối tượng đang trong giai đoạn chuẩn bị phạm tội, chủ yếu xử lý về các hành vi là hậu quả của việc sử dụng dao, công cụ, phương tiện tương tự dao như: giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…, trên 2.000 đối tượng tái phạm, hơn 5.000 đối tượng sử dụng các loại dao theo mẫu sản xuất tại cơ sở hoặc dao tự hoán cải”.

Đại biểu Thành nhận định, như vậy tội phạm sử dụng các loại dao và phương tiện có khả năng gây sát thương tương tự dao gây án chiếm tỷ lệ rất cao, trong đó nhiều vụ là các băng nhóm, đối tượng có tổ chức gây án với tính chất rất manh động, dã man, coi thường pháp luật, nhiều vụ gây bức xúc dư luận xã hội, hoang mang, lo lắng trong Nhân dân.

Theo đại biểu Thành, quá trình điều tra các vụ án này, chỉ xử lý hình sự được khi có đủ căn cứ kết luận đối tượng phạm tội về các tội danh khác, không xử lý được đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí vì luật hiện hành không quy định dao, phương tiện tượng tự dao là vũ khí.

“Do đó cần quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ để kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm của đối tượng ngay từ giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc định hướng hành vi của đối tượng”, đại biểu Thành nói.