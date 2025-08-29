Đặc sắc đêm nghệ thuật ‘Quảng Ninh - Hành trình 80 năm rạng rỡ cùng đất nước’

(VTC News) -

Tối 29/8, tại Quảng trường Sun Carnival (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) diễn ra chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh - Hành trình 80 năm rạng rỡ cùng đất nước” nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chương trình có kết cấu gồm hai chương, chủ đề lần lượt là “Bản hùng ca đất Mỏ” và “Quảng Ninh vươn mình cùng đất nước”, với các tiết mục kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật hát, múa, vũ đạo, thơ, lời bình…

Âm nhạc của chương trình có tính giao hưởng kết hợp với hợp xướng lớn và phong cách Pop sôi động. Các tiết mục liền mạch, thể hiện quá trình đấu tranh cách mạng trong lịch sử của Vùng mỏ Quảng Ninh cùng đất nước; tiếp đó là sự phát triển bứt phá của Quảng Ninh trong thời kỳ công nghệ số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc…

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng gần 400 diễn viên của Quảng Ninh mang đến đêm nghệ thuật đặc sắc.

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Đăng Dương, ca sỹ Hồ Quỳnh Hương, Đông Hùng… cùng gần 400 diễn viên, nghệ sỹ của Quảng Ninh.

Sau những tiết mục nghệ thuật hấp dẫn là màn bắn pháo hoa tầm cao nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết trong Nhân dân.