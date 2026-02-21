Nguyên nhân ban đầu vụ tàu chở 23 người chìm trên hồ Thác Bà

(VTC News) -

Khoảng hơn 19h ngày 21/2, Công an xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra tại thôn Làng Cạn, trên khu vực hồ Thác Bà. Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến 6 người mất tích.

Hiện trường nơi xảy ra vụ va chạm. (Ảnh: Đ.X.)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã Bảo Ái, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở cùng người dân có phương tiện trên hồ được huy động tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Qua xác minh bước đầu, khoảng 19h15 cùng ngày, tại khu vực trên xảy ra va chạm giữa hai phương tiện đường thủy. Tàu thứ nhất mang biển kiểm soát YB0876H do ông Trần Anh Tuấn làm chủ, đang chở 23 người (kể cả lái tàu) đi theo hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân. Phương tiện còn hạn đăng kiểm, người điều khiển có giấy phép lái tàu.

Tàu thứ hai mang biển kiểm soát YB0919, thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam, do ông Nguyễn Văn Thâm điều khiển, chở khoảng 515 tấn đá, di chuyển từ xã Lục Yên về xã Yên Bình. Phương tiện có đăng ký, còn hạn đăng kiểm, lái tàu có giấy phép theo quy định.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn được huy động tới hiện trường. (Ảnh: Đ.L.)

Khi đến địa phận thôn Làng Cạn, hai tàu xảy ra va chạm. Hậu quả, tàu chở khách bị chìm. Đến thời điểm hiện tại, 6 người trên tàu khách vẫn chưa được tìm thấy, gồm 4 người lớn và 2 trẻ em, đều trú tại xã Cảm Nhân.

Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang được triển khai khẩn trương.

Hồ Thác Bà ở giữa hai huyện Yên Bình và Lục Yên cũ, nay thuộc tỉnh Lào Cai, nằm trên dòng sông Chảy. Đây là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất của Việt Nam, rộng gần 20.000 ha, với trên 80 km chiều dài, chiều rộng từ 8-10 km, có chỗ sâu tới 45 mét.