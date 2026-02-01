Lào Cai chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà

(VTC News) -

Sau vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tối 21/2/2026 trên hồ Thác Bà, thuộc địa bàn xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Trước đó, vào khoảng 19h15 cùng ngày, tại khu vực hồ Thác Bà xảy ra va chạm giữa tàu chở khách biển kiểm soát YB0876H và tàu chở đá biển kiểm soát YB-0919. Cú va chạm khiến tàu chở khách bị chìm, 6 người mất tích.

Để kịp thời xử lý sự cố, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh phân công ngay một lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời, thành lập đoàn công tác gồm lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan để phối hợp triển khai nhiệm vụ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ va chạm ở xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai tối 21/2. (Ảnh: Đ.X.)

Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương được yêu cầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích; bảo đảm đầy đủ điều kiện y tế, thuốc men, phương tiện cứu hộ; tổ chức cấp cứu, chăm sóc người được cứu vớt và bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ.

Cùng với đó, UBND tỉnh Lào Cai được giao triển khai việc động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân theo quy định, giữ ổn định tình hình địa bàn và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí.

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai giao Đảng ủy Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo lực lượng công an chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) và kịp thời báo cáo kết quả.

Đồng thời, yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động giao thông đường thủy nội địa, nhất là khu vực hồ Thác Bà; rà soát chặt chẽ luồng tuyến vận tải, hoạt động vận chuyển hành khách, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện và người điều khiển, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

Đảng ủy xã Bảo Ái và xã Cảm Nhân được yêu cầu huy động lực lượng tại chỗ phối hợp tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ khắc phục hậu quả; cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm liên quan (nếu có); kịp thời báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy.

Qua xác minh bước đầu, khoảng 19h15 cùng ngày, tại khu vực trên xảy ra va chạm giữa hai phương tiện đường thủy. Tàu thứ nhất mang biển kiểm soát YB0876H do ông Trần Anh Tuấn làm chủ, đang chở 23 người (kể cả lái tàu) đi theo hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân. Phương tiện còn hạn đăng kiểm, người điều khiển có giấy phép lái tàu. Tàu thứ hai mang biển kiểm soát YB0919, thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam, do ông Nguyễn Văn Thâm điều khiển, chở khoảng 515 tấn đá, di chuyển từ xã Lục Yên về xã Yên Bình. Phương tiện có đăng ký, còn hạn đăng kiểm, lái tàu có giấy phép theo quy định. Khi đến địa phận thôn Làng Cạn, hai tàu xảy ra va chạm. Hậu quả, tàu chở khách bị chìm. Đến thời điểm hiện tại, 6 người trên tàu khách vẫn chưa được tìm thấy, gồm 4 người lớn và 2 trẻ em, đều trú tại xã Cảm Nhân.