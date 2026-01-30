Cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TP.HCM bị đề nghị 15-17 năm tù

Ngày 30/1, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án với 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần y dược LanQ (Công ty LanQ), Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm) và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc tại phiên toà

Theo đó, VKSND đề nghị bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, mức án 15-17 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Phạm Văn Chuân (cựu cán bộ Viện Y dược học dân tộc TP.HCM), bị đề nghị mức án 3-4 năm tù.

Cùng bị cáo buộc nhận hối lộ, 16 người khác là cựu lãnh đạo, cán bộ của 13 bệnh viện gồm: Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) bị đề nghị 12-13 năm tù; Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh) từ 8-9 năm tù; Nguyễn Văn Trung (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) 24-30 tháng tù; Lê Phước Nin (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định) 24-30 tháng tù; Võ Thị Kim Loan (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre) từ 5-6 năm tù.

Ba người bị cáo buộc phạm hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ gồm: Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty LanQ) bị đề nghị 17-19 năm tù; Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Sơn Lâm) 15-17 năm tù và Lê Văn Tình (cựu Phó giám đốc Công ty Sơn Lâm) từ 7-9 năm tù.

Theo đại diện VKSND, hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm tính đúng đắn, liêm chính của các cơ sở y tế và cá nhân có thẩm quyền.

Các bị cáo tại phiên toà

Khi đề nghị mức án, VKSND cho biết các bị cáo nhận hối lộ trong vụ án bị truy tố theo Bộ luật Hình sự 2015, đã được sửa đổi bổ sung theo hướng nhẹ hơn, tức là bỏ khung hình phạt tử hình. Khung hình phạt cao nhất của khoản 4, Điều 354 về tội Nhận hối lộ là tù chung thân, cơ quan công tố theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, đề nghị hình phạt cho tất cả các bị cáo nhẹ hơn khung này.

VKSND xét thấy việc bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch Công ty Sơn Lâm, chi hoa hồng cho các cựu lãnh đạo viện có đặc thù là trích từ lợi nhuận công ty, các bị cáo không nâng giá thuốc, không làm tăng chi phí tiền thuốc của người bệnh, giá thuốc đều được tính theo khung giá chung của Sở y tế quy định. Nhiều bị cáo là lương y dược sĩ, công tác lâu năm trong lĩnh vực y học cổ truyền, nhiều cống hiến.

Nhiều bị cáo đã nghỉ hưu, sức khỏe sa sút, không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội, một số người là nhân viên, làm theo chỉ đạo cấp trên và không được hưởng lợi. Các bị cáo đều thành khẩn, nộp lại toàn bộ hoặc phần lớn tiền hưởng lợi; nhiều người đã sử dụng tiền này chi việc chung tập thể nhưng không có chứng từ, không có căn cứ xem xét. Tuy nhiên một số cá nhân và tập thể đã xác nhận điều này, do đó theo VKSND, tòa có thể cân nhắc xem xét.

Thông qua vụ án, cơ quan công tố cũng kiến nghị Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố và các Sở Y tế tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực cung ứng thuốc chữa bệnh theo Bảo hiểm Y tế để bảo đảm quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, hạn chế tình trạng gây khó khăn, sách nhiễu đơn vị cung ứng thuốc.

Theo cáo trạng, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã có hành vi chủ mưu, cấu kết với bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền hơn 18,1 tỉ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Ngoài ra, để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã có hành vi chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thúy Kim nhiều lần đưa hối lộ cho bị cáo Thân Đức Lại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, với tổng số tiền 700 triệu đồng.

Ngoài ra, quá trình Công ty Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, bị cáo Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ hơn 70,3 tỉ đồng để không bị gây khó khăn trong quá trình cung cấp thuốc.

Trong vụ án này, nhiều bị can từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước đã nhận hối lộ nhiều tỉ đồng của lãnh đạo các doanh nghiệp. Điển hình, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu viện trưởng Viện y dược học dân tộc TP.HCM, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách để tạo điều kiện cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TP.HCM.

Bị cáo Trương Thị Thu Hương, cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, nhận hối lộ hơn 10 tỉ đồng. Đinh Thị Mộng Thanh, cựu phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh, bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 4,1 tỉ đồng; Nguyễn Thị Hiệu, cựu trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh, nhận hối lộ hơn 1,8 tỉ đồng…