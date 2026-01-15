Tạm giữ cán bộ phụ trách kiểm dịch nhận hối lộ của Công ty Đồ hộp Hạ Long

(VTC News) -

Thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với Trần Thị Hương (sinh năm 1974, Phó Trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động, Chi cục thủy sản, chăn nuôi và thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng) và Lê Nhật Huy (sinh năm 1990, nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng phòng bán hàng của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long).

Trước đó, Trần Thị Hương và Lê Nhật Huy đã chủ động đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng để đầu thú, khai nhận việc Hương cấp giấy chứng nhận kiểm dịch khống cho Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long khi xuất bán hàng hóa ra tỉnh khác để nhận hối lộ khoảng 70 triệu đồng.

Cơ quan điều tra tạm giữ một cán bộ thuộc Chi cục thủy sản, chăn nuôi và thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng sau khi người này chủ động đầu thú về hành vi nhận hối lộ của Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Sau quá trình điều tra mở rộng vụ án Vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, trong ngày 14/1, Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng cũng đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 360 BLHS.

Ngoài ra còn có 3 cán bộ, nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng hàng hóa đầu vào của doanh nghiệp này là: Phạm Thị Thúy Lan, Bùi Thị Thoan, Lại Thị Thanh Hương về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm quy định tại khoản 4 Điều 317 BLHS.

Cơ quan điều tra xác định, Trương Sỹ Toàn (sinh năm 1969, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) là người trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp trong vụ việc thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi tại các kho lạnh của công ty.

Các bị can Phạm Thị Thúy Lan (sinh năm 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng); Bùi Thị Thoan (sinh năm 1979, nhân viên được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (sinh năm 1974, nhân viên trực tiếp kiểm tra chất lượng thịt đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng) là những cá nhân có trách nhiệm trực tiếp liên quan đến công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm đối với mặt hàng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

Các đối tượng này đã cùng nhau bỏ qua khâu kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa đầu vào với khách hàng “truyền thống” là Bùi Đức Trọng - người chuyên cung cấp hàng hóa cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long khoảng 30 năm nay, cũng đã bị khởi tố bị can về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bị can Trương Sỹ Toàn cùng các cán bộ thuộc cấp trong Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hải Phòng phát hiện hai xe ô tô có hành vi vận chuyển, mua bán hơn 1,2 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số thịt lợn này được xác định dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi và đang được vận chuyển từ vùng có dịch đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn thành phố với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, các mẫu thịt lợn thu giữ trên hai xe ô tô nói trên cũng như hơn 130 tấn thịt lợn lưu trữ trong các kho lạnh của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long đều cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”; ngày 13/1/2026 quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can và vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.