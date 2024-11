Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản được bầu làm Chủ tịch ADB

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm giữa các quốc gia và khu vực thành viên về việc bầu người kế nhiệm và thay thế ông Masatsugu Asakawa - người đã thông báo ý định từ chức Chủ tịch hôm 9/9 trước đó.

Kết quả, ông Masato Kanda - Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản - phụ trách các vấn đề quốc tế, đã được bầu làm Chủ tịch tiếp theo của ADB. Ông cũng là Chủ tịch thứ 11 của ngân hàng này.

Ông Masato Kanda, 59 tuổi, bắt đầu làm việc cho Bộ Tài chính từ năm 1987 và sau đó đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trước khi trở thành Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế từ năm 2021 cho đến tháng 7 năm nay. Sau khi nghỉ hưu ở Bộ Tài chính, ông giữ chức vụ Cố vấn đặc biệt Ban Thư ký Nội các phụ trách Tài chính và Kinh tế quốc tế của cựu Thủ tướng Fumio Kishida.

Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Masato Kanda được bầu làm Chủ tịch thứ 11 của ADB. (Ảnh: NHK)

Ông Masato Kanda từng đứng sau các cuộc can thiệp lớn vào thị trường của Nhật Bản hồi đầu năm nay nhằm ngăn chặn sự giảm giá mạnh của đồng Yên so với đồng USD và các đồng tiền lớn khác. Ông cũng được đánh giá là người am hiểu về các vấn đề liên quan đến châu Á và đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với quan chức của nhiều quốc gia và giới chức điều hành của các tổ chức quốc tế.

Kể từ khi được thành lập vào năm 1966 đến nay, Nhật Bản là quốc gia đóng góp tài chính lớn nhất cho ADB và tất cả những cựu chủ tịch trước đây của ngân hàng này đều là người Nhật Bản. Theo dự kiến, ông Kanda ​​sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ADB kể từ tháng 2 năm tới.