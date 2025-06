Cựu thành viên Ve Sầu - nhóm nhạc thiếu nhi đình đám hiện ra sao?

(VTC News) -

Anh Tuấn (Timmy) bắt đầu biểu diễn nghệ thuật từ năm 5 tuổi. Giai đoạn 10 - 15 tuổi, anh là thành viên của Ve Sầu - nhóm nhạc thiếu nhi đình đám thuộc Nhà Thiếu nhi TP.HCM. Trong những năm hoạt động, nhóm thường xuyên lưu diễn tại các tỉnh và là phần tuổi thơ của thế hệ khán giả 8x - 9x.

Anh Tuấn thời trong nhóm Ve Sầu.

Nhóm Ve Sầu không tồn tại lâu dài khi mỗi người đều có định hướng riêng. Anh Tuấn sang Mỹ du học. Từ đó đến nay, lần gần nhất nhóm tụ họp đầy đủ năm thành viên cách đây hơn 15 năm. Các thành viên chọn các hướng đi khác nhau, dần mất liên lạc.

Đầu năm 2024, Huỳnh Vũ Thạch - một trong những thành viên của Ve Sầu qua đời đột ngột. Với Anh Tuấn, đó là cú chấn động lớn, không chỉ vì nỗi buồn mất đi một người bạn, mà anh cảm thấy một phần ký ức tuổi thơ khép lại.

Dù những năm sau không còn giữ liên hệ thường xuyên, song với Anh Tuấn, khoảng thời gian nhóm hoạt động chung vẫn luôn là nền móng hình thành con đường nghệ thuật mà anh theo đuổi về sau.

Nhóm Ve Sầu từng là ký ức của nhiều thế hệ.

Sau khi rời Việt Nam, Anh Tuấn theo học tại Đại học Âm nhạc Berklee (Boston, Hoa Kỳ) - một trong những học viện âm nhạc danh giá nhất thế giới. Anh tốt nghiệp loại xuất sắc với hai chuyên ngành chính là sáng tác (âm nhạc giao hưởng thính phòng), viết và sản xuất nhạc đương đại, cùng chuyên ngành phụ là chỉ huy dàn nhạc.

Những năm qua, Anh Tuấn không xuất hiện nhiều trên truyền thông mà tập trung hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật chuyên sâu. Anh là đạo diễn âm nhạc cho nhiều chương trình lớn như Be our rock & pop soul, gala Xin chào Việt Nam, Art for earts, chương trình trình diễn thời trang Bóng hình, chuỗi sự kiện Music in the dark và đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Tôi đi tìm tôi.

Hiện Anh Tuấn là thành viên biểu diễn cốt cán và đạo diễn âm nhạc của Impact Theatre Saigon - đơn vị tiên phong trong nghệ thuật nhạc kịch tại Việt Nam. Đồng thời anh có 10 năm giữ vai trò giáo viên tại Soul Institute Of Arts.

Anh Tuấn hiện làm giảng viên âm nhạc.

Trong thời gian sống ở nước ngoài, Anh Tuấn có lần bật khóc khi nghe lại một đoạn tân cổ giao duyên. Khoảnh khắc tưởng như nhỏ đó dẫn đến một quyết định lớn đó là trở về Việt Nam tiếp tục làm nghệ thuật.

Ba thập kỷ kể từ ngày bước chân vào nghệ thuật, Anh Tuấn lựa chọn sân khấu âm nhạc để gửi lời tri ân tới khán giả - những người âm thầm đồng hành cùng anh qua từng vai diễn, từng bài hát.

Đêm nhạc Thank you for the music: Hành trình 30 năm âm nhạc không đơn thuần là một chương trình biểu diễn, mà là lát cắt đời sống tinh thần của một nghệ sĩ từ ngày còn là nghệ sĩ nhí cho đến những nốt trầm trong hành trình trưởng thành. Đêm nhạc diễn ra vào ngày 6 - 7/6 tại TP.HCM.

Với khát vọng lan tỏa năng lượng tích cực qua âm nhạc, Anh Tuấn hy vọng đêm diễn không chỉ là cuộc hội ngộ của riêng anh, mà còn là dịp để khán giả ôn lại những thanh âm tuổi trẻ, và nhìn lại hành trình âm nhạc Việt từ một góc nhìn riêng.