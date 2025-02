Giọng hát của diva Hồng Nhung thế nào sau thời gian điều trị ung thư?

(VTC News) -

Mới đây, nữ ca sĩ đã đăng tải đoạn clip thể hiện ca khúc Never Enough (The Greatest Showman), món quà đặc biệt dành tặng học trò cưng Vũ Cát Tường và bạn đời Thu Trang.

Hồng Nhung hát "Never Enough".

Đoạn video được thu âm tại nhà riêng, ghi lại màn trình diễn đầy thăng hoa của "cô Bống" sau khi trải qua quá trình điều trị ung thư vú. Bất chấp những ảnh hưởng sức khỏe, giọng hát của Hồng Nhung vẫn giữ được sự khỏe khoắn, bay bổng và truyền cảm.

Những nốt cao vút được nữ diva chinh phục một cách trọn vẹn, lay động trái tim người nghe, minh chứng cho nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan của một nghệ sĩ chân chính.

Món quà âm nhạc đặc biệt này được Hồng Nhung chuẩn bị để chúc mừng hạnh phúc của Vũ Cát Tường trong ngày trọng đại 12/2 vừa qua tại Bình Dương, sự kiện mà cô không thể tham dự vì lịch trình riêng.

"Xin chúc tình yêu không bao giờ là đủ, tới trò yêu Vũ Cát Tường cùng Bí Đỏ (biệt danh của Thu Trang) và tất cả trái tim luôn tin vào tình yêu - điều đẹp đẽ nhất trong đời", diva bày tỏ trên trang cá nhân.

Bản phối mới của ca khúc Never Enough do Hồng Nhung thể hiện đã nhận được vô số lời khen ngợi từ khán giả trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước giọng hát "vượt thời gian" của nữ diva, đồng thời xúc động trước tình cảm và nghị lực mà cô truyền tải qua âm nhạc.

"Giọng hát chị Bống đẹp như pha lê", "Bài này rất hợp ngày vui của Tường, cũng là những giai điệu dành cho hành trình đánh bại ung thư vú của cô Nhung"... là những bình luận tiêu biểu từ người hâm mộ.

Dưới phần bình luận bài đăng của Hồng Nhung, Vũ Cát Tường đã gửi lời tri ân sâu sắc đến người thầy đáng kính. Đáp lại tình cảm đó, Hồng Nhung nhắn gửi đầy yêu thương: "Cô chúc hai con mãi hạnh phúc! Cô vô cùng tiếc nuối vì đã không thể đến dự buổi lễ thành hôn đẹp tựa thiên đường tình yêu của hai con!".

Vũ Cát Tường là học trò cưng của Hồng Nhung.

Đầu năm 2025, Hồng Nhung gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh nằm trên giường bệnh và cho biết đang trong quá trình điều trị ung thư vú. Nữ ca sĩ tiết lộ đã hoàn thành ca phẫu thuật và sức khỏe dần ổn định.

Chia sẻ về tình trạng sức khoẻ hiện tại, Hồng Nhung cho biết chị vẫn ổn, vẫn có thể hát và cống hiến hết sức mình; hy vọng khán giả đừng xem những dòng chia sẻ trên với góc nhìn tiêu cực: "Bống đang sống cùng với tất cả tình yêu thương, hy vọng rằng mọi thử thách sẽ qua đi và những điều tích cực nhất sẽ đến nếu chúng ta tin vào bản thân mình".

Trước đó, Hồng Nhung được chẩn đoán mắc ung thư vú vào cuối năm 2024, khi đang chuẩn bị cho liveshow Hát về Hà Nội. Trong giai đoạn này, dù phải dùng thuốc, chị vẫn cố gắng giữ phong độ để hoàn thành tốt nhất dự án âm nhạc quan trọng.

Hồng Nhung lựa chọn giữ bí mật về bệnh tình vì không muốn đồng nghiệp và khán giả lo lắng. Chị vẫn duy trì lịch trình làm việc bận rộn, thể hiện sự tận tâm và chuyên nghiệp với nghề. Diva luôn xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, rạng rỡ, truyền năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.

Sau những hoạt động sôi nổi cuối năm 2024 và đầu năm 2025, Hồng Nhung sang Singapore điều trị. Dù trải qua giai đoạn khó khăn, nữ ca sĩ vẫn giữ vững tinh thần lạc quan và mạnh mẽ, mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi người. Sự tái xuất đầy ấn tượng này không chỉ khẳng định tài năng nghệ thuật bền bỉ của Hồng Nhung mà còn truyền cảm hứng về ý chí và nghị lực sống cho cộng đồng.