Cựu sao Liverpool nói lý do ký hợp đồng với Hà Nội FC

(VTC News) -

Harry Kewell là ngôi sao đẳng cấp thế giới nổi tiếng nhất xuất hiện ở V.League mùa giải này. Cựu tuyển thủ Australia nhận lời làm huấn luyện viên trưởng của Hà Nội FC vì ấn tượng với những tinh thần cầu thị của các cầu thủ đội bóng Thủ đô.

"Với tôi, điều tuyệt vời nhất khi làm huấn luyện viên là tạo ra một môi trường mà các cầu thủ muốn gia nhập và học hỏi. Vì thế, tôi muốn tới một nơi mà các cầu thủ có sự cầu thị và mong muốn cải thiện bản thân.

Theo tôi được biết, Việt Nam là nơi như vậy. Cầu thủ ở đây có khát khao vươn lên. Giúp họ tốt lên mỗi ngày là việc của tôi. Khi họ tiến bộ, đội bóng sẽ đi lên", Harry Kewell nói trong buổi phỏng vấn đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng của Hà Nội FC.

Harry Kewell đến Việt Nam hôm qua (5/10), chuẩn bị ký hợp đồng với Hà Nội FC.

Năm 2007, Harry Kewell từng thi đấu tại Việt Nam. Khi đó, anh là thành viên của đội tuyển Australia tham dự Asian Cup. Đó là kỷ niệm không mấy vui vẻ của cựu cầu thủ Liverpool, bởi đội tuyển Australia thua Nhật Bản trong loạt luân lưu trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

"Tôi chưa từng trải nghiệm gì khi đến Hà Nội cả, hồi đó còn phải tập trung thi đấu mà. Tuy nhiên, tôi rất muốn làm điều đó nếu có thời gian. Tôi yêu ẩm thực. Vợ tôi nấu ăn ngon lắm. Tôi rất thích được nếu thử những món ngon. Món duy nhất tôi không ăn được là nấm, chỉ thế thôi, còn lại tôi muốn thử hết. Dù vậy, bóng đá phải là ưu tiên số một, bây giờ tôi sẽ chỉ tập trung vào bóng đá và câu lạc bộ Hà Nội", Harry Kewell nói.

Trước khi đến Việt Nam dẫn dắt Hà Nội FC, Harry Kewell không có nhiều kinh nghiệm làm huấn luyện viên trưởng tại châu Á. Ông dẫn dắt Yokohama F.Marinos ở mùa giải 2023-2024, giúp đội bóng này vào chung kết AFC Champions League nhưng vẫn bị sa thải chỉ sau 7 tháng làm việc.

"Tôi rất hào hứng khi có mặt ở đây và mong chờ những thử thách trước mắt. Hy vọng rằng, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên bầu không khí tuyệt vời và đưa Hà Nội FC trở lại vị thế vốn có. Đó là những gì tôi muốn và là lý do tôi có mặt ở đây", cựu cầu thủ Liverpool cho biết.

Harry Kewell là huấn luyện viên trưởng thứ ba của Hà Nội FC ở mùa giải này, dù V.League 2025-2026 mới trôi qua 6 vòng đấu. Đội bóng Thủ đô chia tay ông Makoto Teguramori sau chuỗi thành tích yếu kém ở đầu mùa giải.

Harry Kewell là cái tên quen thuộc với người hâm mộ giải Ngoại Hạng Anh, thi đấu tại đây trong giai đoạn 1996-2008. Ông thành danh trong màu áo Leeds United và Liverpool. Cựu tiền đạo sinh năm 1978 từng góp mặt trong trận chung kết UEFA Champions League năm 2005 và giành chức vô địch cùng đội chủ sân Anfield.