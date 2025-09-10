Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị đề nghị án 5-6 năm tù

(VTC News) -

Sáng 10/9, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Bộ Giao thông Vận tải và một số địa phương.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) mức án 5-6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Đối với tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) 10-11 năm tù; Trần Anh Quang (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An 6-7 năm tù); Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) 5-6 năm tù; Nguyễn Ngọc Hòa (cựu Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) 3-4 năm tù.

Bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) từ 3 – 4 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà tại toà.

Với việc đề nghị mức án trên, Viện Kiểm sát cho hay, bị cáo Nguyễn Duy Hưng cùng 28 người khác đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.

Cơ quan công tố đánh giá, việc quản lý Nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng, đấu thầu, một số cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng ở một số địa phương đã suy thoái về phẩm chất đạo đức vì động cơ vụ lợi. Các bị cáo đã câu kết với doanh nghiệp tạo nên nhóm lợi ích, lợi ích nhóm và bị doanh nghiệp thao túng.

"Đây là một trong những nguyên nhân điều kiện phạm tội của các bị cáo", theo đại diện Viện Kiểm sát. Song việc xử lý các bị cáo trong vụ án được thực hiện trên nguyên tắc: Nghiêm trị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, giữ vai trò chính; đảm bảo nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự giữa các bị cáo; đồng thời áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật đối với những bị cáo thành khẩn khai báo, có vai trò thứ yếu...

Bị cáo Hưng là người có vai trò cao nhất, xuyên suốt vụ án. Hành vi của bị cáo mang tính chất thao túng, làm suy thoái đạo đức của cán bộ đảng viên, làm nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước bị xử lý hành chính và hình sự. Bị cáo Hưng phải chịu trách nhiệm chính và cần thiết có mức án nghiêm khắc, đủ để răn đe giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

Theo cơ quan công tố, ông Hưng bị cáo buộc “chủ mưu, cầm đầu” trong hành vi vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng tại 5 dự án xây dựng.

Với ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo này lợi dụng ảnh hưởng để tác động tới ông Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Từ đó, ông Thái chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện trái phép cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu sai quy định.

Cơ quan công tố khẳng định, bị cáo Hà hưởng lợi bất chính 750 triệu đồng và đã phạm vào tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, từ giai đoạn điều tra, tuy tố đến phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều thành khẩn khai báo và lời khai phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được nên cáo trạng truy tố họ có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự, kiểm sát viên ghi nhận các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; giúp cơ quan tố tụng làm rõ bản chất vụ án; nhiều người nộp tiền khắc phục hậu quả…

Riêng ông Lê Ô Pích và Phạm Thái Hà được ghi nhận có thành tích trong quá trình công tác.

Các bị cáo có nhân thân tốt; một số trường hợp thuộc gia đình chính sách, có công với cách mạng.

Cơ quan công tố cho rằng nguyên nhân dẫn tới vụ án một phần vì có sơ hở trong công tác đấu thầu; một số cán bộ Nhà nước suy thoái đạo đức, bị doanh nghiệp thao túng.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Duy Hưng dù thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả nhưng bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và làm cán bộ suy thoái nên cần xử lý nghiêm.