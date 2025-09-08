Sáng nay (8/9), TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cùng 28 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh thành.
Ông Phạm Thái Hà bị xét xử về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
27 người bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có 5 cựu lãnh đạo Tập đoàn Thuận An gồm: Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị; Trần Anh Quang, cựu Tổng giám đốc; Nguyễn Khắc Mẫn, cựu Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Ngọc Hòa, cựu Phó Chủ tịch hội đồng quản trị; Hoàng Thị Lê Hạnh, cựu Trưởng Phòng kế hoạch kỹ thuật. Ông Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong vụ án này, ông Lê Ô Pích bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96,8 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính 4 tỷ đồng.
Cảnh sát dẫn giải cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà vào phòng xét xử sáng 8/9.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng được dẫn giải đến tòa.
Theo cáo trạng, sai phạm xảy ra trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu dự án tại các tỉnh: Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, TP Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải (gồm: Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt; Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; Gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải). Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà, để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.
Sau khi nhờ tiếp cận, Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án. Tiếp đến, Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các công ty do Tập đoàn Thuận An tìm mời hoặc các công ty do các Ban Quản lý dự án giới thiệu/chỉ định để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán; tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành.
Nhóm này còn gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thoả thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các gói thầu/dự án để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm Luật Đấu thầu theo yêu cầu của Tập đoàn Thuận An.
Cơ quan tố tụng cho rằng, các sai phạm trên tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu tại 5 dự án nêu trên, hưởng lợi bất hợp pháp.
Hành vi của bị cáo Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của Nguyễn Duy Hưng còn dẫn đến nhiều cán bộ ở các địa phương nơi có dự án, gói thầu thi công thực hiện hành vi sai phạm bị xử lý hình sự và kỷ luật, làm giảm niềm tin của Nhân dân, gây dư luận bức xúc.
