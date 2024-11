Cứu người đàn ông đi xe máy bị nước cuốn giữa mưa lớn

(VTC News) -

Ngày 25/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu một người đàn ông bị nước cuốn trôi.

Cụ thể, khoảng 8h sáng cùng ngày, trong quá trình kiểm tra tình hình lũ lụt trên địa bàn xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường liên xã Quảng Phước đi Phú Lương, xã Quảng An đang bị ngập và bị nước cuốn trôi.

Sau đó, lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế) phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Phước và người dân kịp thời ứng cứu người đàn ông này và thực hiện trục vớt chiếc xe máy.

Lực lượng quân sự huyện Quảng Điền và xã Quảng Phước kịp thời ứng cứu người đàn ông bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: CTV)

Bước đầu xác định, người đàn ông tên là Trần Ngọc T. (ở thôn Lâm Lý xã Quảng Phước). Hiện tinh thần, sức khỏe của ông T. ổn định.

Liên quan đến tình hình mưa lũ ở Thừa Thiên - Huế, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh này, từ ngày 18 đến sáng 25/11, địa phương có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-400mm, riêng vùng núi các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền và thị xã Hương Trà từ 400-850mm, một số nơi cao hơn như Hương Phú (Nam Đông) 1.099mm, núi Bạch Mã 2.577mm, đỉnh Bạch Mã trên 2.997mm.

Dự báo từ chiều tối và đêm từ 26-28/11, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh nên trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tình hình mưa lũ ở Huế đang diễn biến phức tạp, gây ngập lụt diện rộng.

Trong sáng 25/11, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long (TP Huế) ở mức 2,99m, dưới báo động 3 là 0,51m; sông Bồ tại Phú Ốc (thị xã Hương Trà) ở mức 3,64m, trên báo động 2 là 0,64m. Các hồ đập điều tiết lũ gây ngập một số nơi địa bàn TP. Huế và huyện Quảng Điền. Mưa lớn ở huyện A Lưới gây nên tình trạng sạt lở đất, vùi lấp nhà dân.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị các địa phương và người dân chủ động triển khai phương án phòng tránh; thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo lũ để chủ động phòng tránh. Cấm tất cả mọi phương tiện và người lưu thông qua các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao đến rất cao và các khu vực ngầm, tràn, cầu cống nước chảy xiết, các tuyến đường ngập lụt.